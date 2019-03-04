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桃警查獲菸盒藏毒 嫌問早藏好莫非有人檢舉

2019-03-04 16:28聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市龍潭警分局龍潭派出所警員黃佳正、羅駿騰昨晚盤查40歲的羅姓男子，在他手上緊握的香菸盒起出安非他命，今天把他依毒器危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方昨晚巡邏經過龍潭區中興路段，見羅坐在路邊機車上東張西望，看見警方巡邏車連忙轉過頭，警員黃佳正直覺有異，停車上前盤查，羅神情緊張握著香菸盒直發抖，警方要他打開菸盒，果然查獲1包安非他命約0.45公克。

羅被逮時還抱怨毒品都已經放香菸盒藏著，還被查到，是不是有人不講「義氣」檢舉他，讓現場員警聽了直搖頭。

男子被警方攔下時神情緊張，手一直緊握菸盒。記者鄭國樑／翻攝
男子被警方攔下時神情緊張，手一直緊握菸盒。記者鄭國樑／翻攝
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警方在羅男的菸盒裡查獲安非他命。記者鄭國樑／翻攝
警方在羅男的菸盒裡查獲安非他命。記者鄭國樑／翻攝
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毒品

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