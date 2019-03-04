新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



板橋遠東路上的玉山銀行下午 3點多發生搶案，歹徒獨自走進銀行，在櫃檯掏槍喊「搶劫！」，將銀行內現金搜刮離去，犯案過程不到10分鐘，警方趕抵歹徒已離去，警方正調閱監視器畫面，積極追緝嫌犯。