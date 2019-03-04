親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

永和河濱分屍案3外籍男否認犯行 法官裁續押

2019-03-04 15:21中央社 新北4日電

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）去年8月在永和河濱公園遭殺害分屍，被告孫武生（Oren Shlomo Mayer）等3名涉案外籍男子，迄今否認犯行，法官裁定續羈押審理。

新北地方法院今天指出，被告Oren Shlomo Mayer、Hobbie Jason Eugene、Ewart Odane Bent涉嫌殺人等案件，法官2月27日裁定應自108年3月7日起延長羈押期間2月。

新北地院指出，被告Oren Shlomo Mayer迄今仍否認殺人罪犯行，被告Ewart Odane Bent僅坦承損壞屍體犯行，仍否認殺人罪部分，然依共同被告供述及卷內各證據資料，堪認被告2人涉犯殺人罪、損壞屍體罪，犯嫌重大。

被告Hobbie Jason Eugene否認有幫助殺人犯行，但參考共同被告供述及卷內各證據資料，堪認被告Hobbie Jason Eugene 涉犯幫助殺人罪，犯嫌重大。

新北地院表示，由於3人涉犯殺人罪法定本刑為死刑、無期徒刑及10年以上有期徒刑，衡以重罪常伴有逃亡高度可能及有事實足認被告有勾串共同被告之虞，裁定3人繼續羈押2月，Oren Shlomo Mayer 及 HobbieJason Eugene禁止接見通信。

加拿大籍男子顏柏萊去年8月間在永和河濱公園被人殺害，頭和四肢遭分屍棄置河中，案發後，警方循線逮捕孫武生（外號OZ的Oren Shlomo Mayer）、何傑生（Hobbie Jason Eugene）、Ewart Odane Bent 3名涉案外籍男子送辦。

相關新聞

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

當街烏龍開槍擄錯人 落網才怪主嫌避不見面沒義氣

2019-03-04 12:45

怕「貼標籤」又憂保護不足 少年事件處理法謹慎修

2019-03-04 12:10

新加坡情侶棄屍案 北檢明早相驗

2019-03-04 11:44

女嬰屍棄廚餘桶案 星籍情侶投宿飯店血跡與女嬰DNA相符

2019-03-04 11:28

男子持玩具槍洗劫提款男 新營警1小時逮捕歸案

2019-03-04 11:14

台中警壓制街頭鬥毆 市民、店家：警察先生辛苦了！

2019-03-04 11:05

「向聚眾鬥毆宣戰」 台中分局長帶隊威力掃蕩逮4人

2019-03-04 10:56

留美女碩士啃老殺母還清理血跡 法院裁定收押不禁見

2019-03-04 01:50

穩鵬號菲籍凶嫌 押解返航

2019-03-04 00:49

掉包？ 男尿檢卻驗出女DNA 無法證明吸毒

2019-03-04 00:49

無業女否認弒母 辯有「神祕力量」

2019-03-04 00:49

超商外聊天 店員突遭20男擄走

2019-03-04 00:49

連4起街頭鬥毆 中市警動起來

2019-03-03 23:04

啃老弒母女碩士仍否認犯案 檢複訊聲押禁見

2019-03-03 22:55

桃園狠母繼父虐死6歲兒 打到頭顱四肢全骨折

2019-03-03 22:20

殺人劫走「穩鵬號」是他 海巡署發布特勤隊押解嫌犯照

2019-03-03 20:45

20多人當街擄走便利商店店員 女友嚇得報案

2019-03-03 20:44

一艇三船公海會合 巡護八號接管菲籍嫌犯

2019-03-03 20:40

留美碩士女回台啃老弒母 犯後還清理臥室現場血跡

2019-03-03 20:31

影╱國小旁當街強擄人上車 還連開3槍分乘汽車逃逸

2019-03-03 20:06

男子車禍肇逃 沒喝酒卻負傷跑百米逃離現場

2019-03-03 19:40

文大女友遭公車輾斃 謝政鵬悲慟出席告別式

2019-03-03 19:15

情侶來台棄嬰屍 新加坡：等台灣警方提出棄屍案協助請求

2019-03-03 18:57

影／20多名惡煞包圍內湖超商擄走店員 丟包中和稱誤會

2019-03-03 18:50

假投資真詐財老手法捲土重來 警提醒慎選投資標的

2019-03-03 18:09

影／母親疑遭女兒虐死 她稱：腦內有股力量...

2019-03-03 15:58

車打D檔也能睡 毒蟲酒駕被警逮

2019-03-03 15:24

貪警潛逃大陸 走私劇毒禁農藥輸台殘害國人健康

2019-03-03 15:19

影／台中夜店酒客鬥毆受傷 質疑警執法不公

2019-03-03 15:14

騎機車未戴安全帽 毒蟲持毒遭警查獲

2019-03-03 14:23

去年控「新店戰神」違法搜索 這次疑毒駕猛撞三車

2019-03-03 13:43

遠洋漁船穩鵬號喋血…心戰喊話5分鐘 嫌犯跳海投降

2019-03-03 13:20

男大生延修當「小蜜蜂」 假期賣毒咖啡包被逮

2019-03-03 12:52

老婦疑遭女兒虐死 枕頭及床邊發現血跡

2019-03-03 12:32

中發票千萬大獎 朋友鬧翻上法庭搞到失眠求醫

2019-03-03 12:18

遏止街頭鬥毆 中市警局長：一旦滋事，追查就沒完了

2019-03-03 12:15

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

把高中女兒當洩慾工具 獸父：外面找會花很多

2019-03-03 21:13

留美碩士女回台啃老弒母 犯後還清理臥室現場血跡

2019-03-03 20:31

女嬰屍棄廚餘桶案 星籍情侶投宿飯店血跡與女嬰DNA相符

2019-03-04 11:28

留美女碩士啃老殺母還清理血跡 法院裁定收押不禁見

2019-03-04 01:50

獨／台東婦人五度酒駕這次害死長女 法官判她3年6月刑

2019-03-04 12:10

啃老弒母女碩士仍否認犯案 檢複訊聲押禁見

2019-03-03 22:55

228遊宜蘭恐怖經歷 5家庭出遊車被噴漆割破輪胎

2019-03-03 20:11

捷運車廂珍奶翻覆 乘客驚叫躲避後齊做暖心動作

2019-03-04 10:40

影／20多名惡煞包圍內湖超商擄走店員 丟包中和稱誤會

2019-03-03 18:50

關不怕！台東成功婦人三度酒駕 這回判5月

2019-03-03 16:37

情侶來台棄嬰屍 新加坡：等台灣警方提出棄屍案協助請求

2019-03-03 18:57

文大女友遭公車輾斃 謝政鵬悲慟出席告別式

2019-03-03 19:15

人夫車震美魔女 行車記錄器全是呻吟聲、鹹濕對話

2019-03-04 12:58

檢察官出走 今年29人申請轉法官

2019-03-04 00:22

影／母親疑遭女兒虐死 她稱：腦內有股力量...

2019-03-03 15:58

影／救護車最怕馬路三寶 消防隊員自製動畫教你怎麼讓

2019-03-04 09:11

桃園狠母繼父虐死6歲兒 打到頭顱四肢全骨折

2019-03-03 22:20

廉價勞工？ 檢察官自嘲：像結案機器

2019-03-04 00:32

老公中風妻想離婚 法官不准：夫妻應同甘共苦

2019-03-03 17:26

全台最大重劃區弊案 檢方：468名地主只持有A4大小土地

2019-03-04 12:43

殺人劫走「穩鵬號」是他 海巡署發布特勤隊押解嫌犯照

2019-03-03 20:45

黎明自辦市地重劃弊案不法61億 中檢起訴楊文欣等14人

2019-03-04 11:50

「向聚眾鬥毆宣戰」 台中分局長帶隊威力掃蕩逮4人

2019-03-04 10:56

台中警壓制街頭鬥毆 市民、店家：警察先生辛苦了！

2019-03-04 11:05

上海商人坑殺台灣投資人 黃國昌質疑司法無可奈何

2019-03-04 10:57

女子尋短獲救 臉書尋好心人萬名網友打氣

2019-03-04 09:07

影／無照少年騎車摔車撞上對向國安局公車 傷重不治

2019-03-03 17:39

職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡

2019-03-04 14:29

無業女否認弒母 辯有「神祕力量」

2019-03-04 00:49

翁死無遺囑 前妻4子鬥遺孀孤女

2019-03-03 17:42

信徒敬獻萬元化妝品 女竊賊當眾神面全偷走

2019-03-04 12:47

熱水燙貓乳液噴貓 被肉搜出身分了

2019-03-03 20:37

除夕外出散步未歸一個月 信義東埔村民跌落溪谷喪命

2019-03-03 18:12

桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54

單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢遭判20年

2019-03-04 14:44

超商外聊天 店員突遭20男擄走

2019-03-04 00:49

20多人當街擄走便利商店店員 女友嚇得報案

2019-03-03 20:44

掉包？ 男尿檢卻驗出女DNA 無法證明吸毒

2019-03-04 00:49

228假期遊宜蘭住民宿 5輛車被噴漆割輪胎

2019-03-04 11:48

趁228假期寄送大量中國香菇闖關 遭岸巡攔截

2019-03-03 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top