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留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33聯合報 記者林孟潔╱即時報導

林姓女碩士涉嫌在家殺害七旬老母親，犯後直說「腦袋有股力量，讓她都不知道在做什麼」，警方依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦，但她始終否認犯行，檢方複訊後聲請羈押禁見，士林地方法院今天凌晨裁定羈押，但沒有禁見。檢警也將於明天下午約3時30分解剖林母的遺體，釐清確切死因。

檢警調查，林母生前疑似遭人以徒手及持鈍器、銳器毆打，有多處傷勢，初步研判死因與頭部、胸部傷勢有關，檢方指揮指揮台北市警士林分局、台北市警局刑事鑑識中心搜索採證、詢問關係人等後，認為林女有重大嫌疑，拘提她到案。

林女（43歲）國中時期到美國讀書，直到取得碩士學位才返台，和母親同住，她返台後曾改過名字，而她起初謊稱「被不明歹徒襲擊，被好心人送回來」，試圖混淆檢警，但檢警調閱監視器畫面，發現林母是獨自徒步返家，當時並無異狀。

檢警前天搜索現場，發現地板有被毛巾擦拭過的痕跡，只有臥室內床單沾染噴濺的血跡無法去除，另鄰居證稱，林女和母親曾爆發激烈爭吵，林女臉上又有傷痕，拆穿她的謊言，但她接受檢察官複訊，仍不改原本說詞，否認犯行。

檢方認為，林女持續否認犯行，有滅證、逃亡之虞，向法院聲押禁見；但法院裁定指出，林女雖然否認犯罪，但從現場跡證、證人說詞等，可以認定林女犯案嫌疑重大，且犯的是重罪，且林女有長期居住在國外的能力，認為林女有逃亡的可能性，但目前尚無證據證明林女有串證、滅證之虞，所以裁定收押不禁見。

林姓女子涉嫌殺死母親還擦拭血跡，被羈押入看守所，但沒有禁見。本報資料照片
林姓女子涉嫌殺死母親還擦拭血跡，被羈押入看守所，但沒有禁見。本報資料照片
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