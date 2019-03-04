留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



林姓女碩士涉嫌在家殺害七旬老母親，犯後直說「腦袋有股力量，讓她都不知道在做什麼」，警方依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦，但她始終否認犯行，檢方複訊後聲請羈押禁見，士林地方法院今天凌晨裁定羈押，但沒有禁見。檢警也將於明天下午約3時30分解剖林母的遺體，釐清確切死因。

檢警調查，林母生前疑似遭人以徒手及持鈍器、銳器毆打，有多處傷勢，初步研判死因與頭部、胸部傷勢有關，檢方指揮指揮台北市警士林分局、台北市警局刑事鑑識中心搜索採證、詢問關係人等後，認為林女有重大嫌疑，拘提她到案。

林女（43歲）國中時期到美國讀書，直到取得碩士學位才返台，和母親同住，她返台後曾改過名字，而她起初謊稱「被不明歹徒襲擊，被好心人送回來」，試圖混淆檢警，但檢警調閱監視器畫面，發現林母是獨自徒步返家，當時並無異狀。

檢警前天搜索現場，發現地板有被毛巾擦拭過的痕跡，只有臥室內床單沾染噴濺的血跡無法去除，另鄰居證稱，林女和母親曾爆發激烈爭吵，林女臉上又有傷痕，拆穿她的謊言，但她接受檢察官複訊，仍不改原本說詞，否認犯行。