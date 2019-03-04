溪湖金錢豹槍擊案 大哥指揮小弟開槍都判無期徒刑

2019-03-04 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化男子賴金城因擔心被尋仇，去年一月間在有「溪湖金錢豹」稱號的小莓視聽館涉嫌指揮小弟郭政霖對被警方提報治平對象的李源翔開槍致死，賴男與郭男等人躲藏多日後投案，彰化地院審理認為兩人投案前，警方早已掌握犯案對象，不符合自首要件，法官依殺人等罪判賴男與郭男無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

法官指出，李源翔曾對賴金城恐嚇，賴金城與郭政霖惡性並非罪無不赦而達求其生不可得的程度，若施以無期監禁，輔以監所內輔導教化，可促深入反省，無期徒刑依法須執行25年以上，若真有悔意得假釋出監，否則仍須繼續監禁，與社會隔絕。

判決指出，賴男與死者李源翔原是好友，李男前年10月因犯恐嚇取財罪刑滿出獄，但李男懷疑遭賴男出賣才坐牢心生不滿，事發前夕兩人通電話，李男指責賴男並說要殺掉他等語，賴男認為對方必定會尋仇，深感恐懼，為求自保而起殺機，賴男去年一月八日凌晨得知李男在小莓視聽館，便帶著郭姓、陳姓小弟前往理論。

雙方溝通未果，賴男認為李男無法接受他說詞，郭男見李男起身要步行離開包廂時，依指示拔出插腰背後手槍對他開槍，李男送醫不治。