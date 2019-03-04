轎車引擎蓋和後車身各插一把剪刀 警查出疑吸毒男插刀

2019-03-04 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



嚇了一大跳！台中一名車主今天早上要開車上班的時候，發現自己的轎車引擎蓋還有後車身各插著一把剪刀，刀身沒入引擎蓋內，，車主嚇到報案，警方迅速查出一名蔡姓男子涉嫌犯案。

車主今天在臉書爆怨公社PO網說，他早上要開車上班，看到他車引擎蓋查了一把剪刀，刀身沒入引擎蓋板金內，車後也插一把。

清水警分局迅速查出疑似一名毒品人口蔡姓男子所為，今天通知他到案，他否認犯案，剪刀上有血跡，疑似嫌疑人所流，警方已對蔡男採檢體比對。