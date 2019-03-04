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轎車引擎蓋和後車身各插一把剪刀 警查出疑吸毒男插刀

2019-03-04 13:16聯合報 記者游振昇╱即時報導

嚇了一大跳！台中一名車主今天早上要開車上班的時候，發現自己的轎車引擎蓋還有後車身各插著一把剪刀，刀身沒入引擎蓋內，，車主嚇到報案，警方迅速查出一名蔡姓男子涉嫌犯案。

車主今天在臉書爆怨公社PO網說，他早上要開車上班，看到他車引擎蓋查了一把剪刀，刀身沒入引擎蓋板金內，車後也插一把。

清水警分局迅速查出疑似一名毒品人口蔡姓男子所為，今天通知他到案，他否認犯案，剪刀上有血跡，疑似嫌疑人所流，警方已對蔡男採檢體比對。

網友看到照片也很訝異，說很像裝置藝術，也驚訝插剪刀的人力道很大才可能這麼做，還有人問，剪刀是哪個廠牌的。

車主今天看到車身插二把剪刀，嚇到報案。圖/臉書爆怨公社
車主今天看到車身插二把剪刀，嚇到報案。圖/臉書爆怨公社
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車主今天看到車身插二把剪刀，嚇到報案。圖/臉書爆怨公社
車主今天看到車身插二把剪刀，嚇到報案。圖/臉書爆怨公社
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車主今天看到車身插二把剪刀，嚇到報案。圖/臉書爆怨公社
車主今天看到車身插二把剪刀，嚇到報案。圖/臉書爆怨公社
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車主毒品

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