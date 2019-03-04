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怕「貼標籤」又憂保護不足 少年事件處理法謹慎修

2019-03-04 12:10聯合報 記者王宏舜╱即時報導

為呼應司法院釋字第664號解釋、兒童權利公約，司法院去年10月會銜行政院將少事法部分條文修正草案函送立院審議，立法院司法及法制委員會上午併案審查少年事件處理法部分條文修正草案。

修正重點包括限縮虞犯事由和增列虞犯性審酌事項；增加兒少表意權保障事項；將「執行過渡性教育措施及其他適當措施之處所」納入交付安置輔導處所的範圍；少年法院得協調或諮詢各項兒少所需福利等相關服務，以有效整合兒少保護服務資源；對於外國少年驅逐出境處分增加救濟程序有關規定等。

少事法1997年全面修正後，又曾歷經3次修正，因釋字第664號解釋指出，第3條第2款關於虞犯事由的規定，有未盡明確或易致認定範圍過廣之虞；兒童權利公約施行法施行後，也將這款規定列入優先檢視的法規清單內。

現行少事法第3條第2款第3目關於「經常逃學或逃家」虞犯事由的規定，認定範圍過廣之虞，若維持現行規定，司法院認為不符大法官解釋。考量少年逃學或逃家，不完全是少年的責任，現行兒少福權法、教育體系相關輔導或安置規定，已有協助少年的機制，司法院的提案刪除逃學或逃家的虞犯事由。

立委鍾孔炤表示，少年虞犯的範圍太廣，逃學、逃家不應列為虞犯，就非行少年而言，後端的處遇機制缺乏，需要跨部會，包括衛福部、教育部一起討論。少年會走入歧途與環境、家庭經濟有關係。

立委鄭運鵬說，司法院對此次修法很小心謹慎，怕「貼標籤」又怕保護不足，要不要把偏差行為放在少年法院，他有疑慮。他認為兒少法2003年5月2日制定後，機構和人力逐步完備，對於行為偏差少年，社政機關應該有主導權，而非司法體系的附庸。鄭建議，少事法只處理少年刑犯及對強制安置處分不服救濟的審理。

立委李麗芬對虞犯存廢的問題提出意見，司法院的草案仍不符合兒權公約的規定，另外她也提到少年的前科紀錄塗銷問題，指目前除少年法庭的法官外，其他法官也看得到少年的前科。

尤美女認為應重新思索少事法與兒權法間的關聯，以前遇到「歹囝仔」，都認為要好教訓，但事實上這些孩子的父母可能本身就在吸毒，解決問題不應該是「切割」。她不希望高風險家庭、脆弱家庭的孩子是未來成年犯的來源，不希望任何一個孩子掉到社會安全網之外。

尤美女認為，虞犯不是犯罪，矯正教育不是「矯正加教育」，而是全人的教育，每一人天生都不一樣，教育應讓孩子找到自我、找到自信，且重點是不讓他們接受外界的誘惑。

司法院秘書長呂太郎表示，司法院是負責開啟少年後端安置或處遇的法律基礎，矯正機關的出發點不是在處罰，但很多人對「進入司法」就有不良印象。

何志偉關心少年毒品問題，因首次用藥年齡已降到12.5歲了，很多人還是在校園內接觸毒品，他質疑第四級毒品、第三級毒品有無辦法戒治。何更批評，政府為了反毒，拍了一些很迷幻、很藝術的反毒影片，但這根本沒有對準目標受眾(Target Audience)，拍這些影片根本沒有用。何說，曾在西門町目擊少年施用毒品，他希望相關機關親自去看一看，希望不要再用拍影片的方式來反毒。

而立委管碧玲等人則臨時提案，因近年各地方法院少年法庭每年新收之調查案件數高達至1至2萬件，其中刑事案件約1千餘件，顯示我國少年涉犯刑事案件和保護事件情形嚴肅，但當前司法院的司法處理程序、法務系統的教化矯正機構、教育體系的學習與生活管理、警政體系的保護預防等各方面並無整體機制檢視並協同處理青少年犯罪和受害者保護等相關事務。因此，立委要求司法院速與行政院相關政府部門建立跨院際與部會的聯合機制，保護我國青少年免於受暴力或犯罪組織之害。主席周春米要求相關機關2個月內提出書面報告。

立委鄭運鵬說，司法院對此次修法很小心謹慎，怕「貼標籤」又怕保護不足，要不要把偏差...
立委鄭運鵬說，司法院對此次修法很小心謹慎，怕「貼標籤」又怕保護不足，要不要把偏差行為放在少年法院，他有疑慮。記者王宏舜／攝影
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立委何志偉關心少年毒品問題，因首次用藥年齡已降到12.5歲了，很多人還是在校園內...
立委何志偉關心少年毒品問題，因首次用藥年齡已降到12.5歲了，很多人還是在校園內接觸毒品，他質疑第四級毒品、第三級毒品有無辦法戒治。記者王宏舜／攝影
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立法院司法及法制委員會主席周春米修正管碧玲等人的青少年犯罪和受害者保護臨時提案，...
立法院司法及法制委員會主席周春米修正管碧玲等人的青少年犯罪和受害者保護臨時提案，要求相關機關2月內提出書面報告。記者王宏舜／攝影
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司法院毒品行政院

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