風槍女童命案 檢方綜整報告盼3月底偵結

2019-03-04 12:20 中央社 高雄4日電



3歲女童疑遭風槍灌氣造成「氣體栓塞」不治命案，檢方已陸續收到警方鑑識和法醫研究所解剖複驗等報告，加緊綜合整理和釐清案情，證據到哪裡就辦到哪裡，不排除於3月底偵結。

高雄橋頭地檢署襄閱主任檢察官王柏敦今天說，法醫研究所解剖複驗等報告陸續收到，檢方加緊綜合整理中，相關內容因偵查不公開，不方便說明，但會儘早讓案情水落石出，向社會大眾說明。

女童生母鄧姓女子曾在臉書及召開記者會，呼籲檢方還女兒公道。檢方強調已積極偵辦，證據到哪裡就辦到哪裡。

1月20日發生的這起3歲女童命喪風槍疑案，50歲鄺姓男子開車載這名女兒到左營區一處加油站自助洗車區洗車，隨後發現車內女兒有異狀，駕車載女兒到高雄榮民總醫院急救無效死亡。

當時女童到院已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，顏面及頸部也有嚴重腫脹，有氣胸、氣腫、皮下氣腫等。鄺男供稱女兒當時曾拿風槍把玩並放入口中。檢方訊後依過失致死罪嫌諭令新台幣6萬元交保。

橋頭地檢署檢察官除指示警方專案小組勘驗現場錄影監視帶、採集風槍指紋和DNA鑑驗，發現女童當時雖沒下車，但致死的風槍手把及噴嘴都驗出女童DNA，並於1月24日會同法醫解剖複驗，確認女童是死於高壓強力氣體灌入「氣體栓塞」。

檢方目前雖初步排除是鄺男涉有謀害女兒的意圖，但不論是女兒自行拿風槍玩耍致死，或者是鄺男持風槍朝女兒噴射所造成，都難逃過失致死罪嫌，將面臨2年以下有期徒刑刑責。