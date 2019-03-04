女嬰屍棄廚餘桶案 星籍情侶投宿飯店血跡與女嬰DNA相符

2019-03-04 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市新店區一家環保公司員工上月26日處理回收廚餘，發現被黑色塑膠袋包住的女嬰屍；警方查出涉嫌遺棄女嬰的是一對新加坡籍男女，棄屍當天就搭機離台飛往新加坡。新北市警局刑事鑑識中心採集情侶投宿飯店房間內的血跡，經DNA鑑驗，今天確認血跡與女嬰相符。

警方調查，被棄置的女嬰是足月生產，身長約52公分，身上並無外傷，身形、五官完整，仍泛著紅潤，眼睛尚未睜開，身體呈現蜷曲狀，身上還連著長約30公分的臍帶及完整胎盤；至於是生前或死後才被丟入廚餘桶，將在明天（5日）會同法醫解剖相驗，進一步確認死因。

解剖後若確定女嬰出生已死亡，丟棄者可能涉遺棄遺體罪、廢棄物清理法等；若原本是活胎被產下，因被丟棄後才死亡，恐涉及殺人、遺棄等罪。

新店警分局指出，本案發生後，連夜調閱監視器，發現一對新加坡情侶上月19日來台，居住在台北市西門町一間飯店內，26日凌晨4時許，這名新加坡男子獨自步行走到萬華區昆明街一處垃圾子車，涉嫌將包裹著女嬰屍體的黑色垃圾袋丟進去，丟完女嬰屍體後的當天下午5時許，這對情侶便搭飛機回到新加坡。

警方研判新加坡籍男子的女友應該是在浴室生產，鑑識人員在浴室排水孔採集到血跡反應，經比對DNA鑑驗，今天結果出爐，的確與女嬰相符，法醫預計明天解剖釐清女嬰是產前或後死亡。

女嬰遺體被發現後，警方追查出這對新加坡情侶涉有重嫌，消息傳出在新加坡也引起一陣嘩然，男子父母面對當地媒體訪問，證實二人確實來台旅遊，但否認事先知道女生懷有身孕，並替兒子喊冤，認為兒子是清白的。

對於如果女生真的懷孕，為何可以搭機入境台灣，檢警也很納悶；警方希望當事人可以親自來台說明，並提供DNA檢體比對，釐清他們與女嬰的關係，若最終比對結果不相符，便能排除涉案疑慮。