「向聚眾鬥毆宣戰」 台中分局長帶隊威力掃蕩逮4人

2019-03-04 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市在228連假期間發生多起汽車旅館槍擊、夜店鬥毆的治安事件，台中市第三警分局長陳仕諺昨晚也帶隊進行威力掃蕩，並跟現場執勤隊員精神喊話「向聚眾鬥毆宣戰」，昨天勤務出動15輛警車臨檢轄區2家大型ktv，聲勢浩大；台中市第三警分局表示，連假期間已動員150人次的警力進行臨檢勤務，帶回涉嫌酒駕、持毒的嫌犯4件4人，查獲少量安非他命及k他命。

台中市第三警分局表示，近日來台中市各地陸續發生多起街頭鬥毆或挑戰公權力等社會矚目重大案件，引發民眾對於治安的疑慮，警方為壓制不法氣燄，宣示政府打擊犯罪之決心，從上月28日起，在連續假期期間，每日都在東、南區執行高強度威力巡邏及威力掃蕩，強化治安作為並檢肅不法分子。

分局長陳仕諺昨天晚間10時許也主持勤前教育，在各外勤單位主管及員警組成快打部隊優勢警力，現場集結超過15輛巡邏車，同仁裝備穿戴齊全、聲勢浩大，陳除慰勉同仁執勤之辛勞外，更與同仁精神喊話「要向聚眾鬥毆宣戰」，隨後親自帶領大批員警，鎖定轄區治安顧慮場所逐一清查，盼透過優勢警力臨檢查察，減少犯罪發生、淨化轄區治安。