留美女碩士啃老殺母還清理血跡 法院裁定收押不禁見

2019-03-04 01:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



林姓女碩士涉嫌在家殺害七旬老母親，犯後直說「腦袋有股力量，讓她都不知道在做什麼」，警方依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦，她始終否認犯行，檢方複訊後認為有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，士林地方法院今天凌晨裁定羈押，但沒有禁見。

法院裁定指出，林女（43歲）雖然否認犯罪，但從現場跡證、證人說詞等，可以認定林女犯案嫌疑重大，且犯的是重罪，且林女曾長期居住在國外，認為林女有逃亡的可能性，但目前尚無證據證明林女有串證、滅證之虞，所以裁定收押不禁見。

檢警調查，林母生前疑似遭人以徒手及持鈍器、銳器毆打，有多處傷勢，初步研判死因與頭部、胸部傷勢有關，檢方指揮台北市警士林分局、台北市警局刑事鑑識中心搜索採證、詢問關係人等後，認為林女有重大嫌疑，拘提她到案。