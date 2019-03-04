親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
靈堂上課阻酒駕
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

留美女碩士啃老殺母還清理血跡 法院裁定收押不禁見

2019-03-04 01:50聯合報 記者林孟潔╱即時報導

林姓女碩士涉嫌在家殺害七旬老母親，犯後直說「腦袋有股力量，讓她都不知道在做什麼」，警方依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦，她始終否認犯行，檢方複訊後認為有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，士林地方法院今天凌晨裁定羈押，但沒有禁見。

法院裁定指出，林女（43歲）雖然否認犯罪，但從現場跡證、證人說詞等，可以認定林女犯案嫌疑重大，且犯的是重罪，且林女曾長期居住在國外，認為林女有逃亡的可能性，但目前尚無證據證明林女有串證、滅證之虞，所以裁定收押不禁見。

檢警調查，林母生前疑似遭人以徒手及持鈍器、銳器毆打，有多處傷勢，初步研判死因與頭部、胸部傷勢有關，檢方指揮台北市警士林分局、台北市警局刑事鑑識中心搜索採證、詢問關係人等後，認為林女有重大嫌疑，拘提她到案。

林女起初謊稱「被不明歹徒襲擊，被好心人送回來」，試圖混淆檢警，但檢警調閱監視器畫面，發現林母是獨自徒步返家，當時並無異狀，檢警前天搜索現場，發現地板有被毛巾擦拭過的痕跡，只有臥室內床單沾染噴濺的血跡無法去除，另鄰居證稱，林女和母親曾爆發激烈爭吵，林女臉上又有傷痕，拆穿她的謊言，但她接受檢察官複訊，仍不改原本說詞，否認犯行。

林女涉嫌殺害母親遭法院裁定收押不禁見。記者李承穎／攝影
林女涉嫌殺害母親遭法院裁定收押不禁見。記者李承穎／攝影
分享
林女涉嫌殺害母親遭法院裁定收押不禁見。記者李承穎／攝影
林女涉嫌殺害母親遭法院裁定收押不禁見。記者李承穎／攝影
分享

北市檢察官

相關新聞

啃老弒母女碩士仍否認犯案 檢複訊聲押禁見

2019-03-03 22:55

殺人劫走「穩鵬號」是他 海巡署發布特勤隊押解嫌犯照

2019-03-03 20:45

留美碩士女回台啃老弒母 犯後還清理臥室現場血跡

2019-03-03 20:31

文大女友遭公車輾斃 謝政鵬悲慟出席告別式

2019-03-03 19:15

影／20多名惡煞包圍內湖超商擄走店員 丟包中和稱誤會

2019-03-03 18:50

情侶來台棄嬰屍 新加坡：等台灣警方提出棄屍案協助請求

2019-03-03 18:57

桃園狠母繼父虐死6歲兒 打到頭顱四肢全骨折

2019-03-03 22:20

20多人當街擄走便利商店店員 女友嚇得報案

2019-03-03 20:44

一艇三船公海會合 巡護八號接管菲籍嫌犯

2019-03-03 20:40

影╱國小旁當街強擄人上車 還連開3槍分乘汽車逃逸

2019-03-03 20:06

男子車禍肇逃 沒喝酒卻負傷跑百米逃離現場

2019-03-03 19:40

假投資真詐財老手法捲土重來 警提醒慎選投資標的

2019-03-03 18:09

影／母親疑遭女兒虐死 她稱：腦內有股力量...

2019-03-03 15:58

車打D檔也能睡 毒蟲酒駕被警逮

2019-03-03 15:24

貪警潛逃大陸 走私劇毒禁農藥輸台殘害國人健康

2019-03-03 15:19

影／台中夜店酒客鬥毆受傷 質疑警執法不公

2019-03-03 15:14

騎機車未戴安全帽 毒蟲持毒遭警查獲

2019-03-03 14:23

去年控「新店戰神」違法搜索 這次疑毒駕猛撞三車

2019-03-03 13:43

遠洋漁船穩鵬號喋血…心戰喊話5分鐘 嫌犯跳海投降

2019-03-03 13:20

男大生延修當「小蜜蜂」 假期賣毒咖啡包被逮

2019-03-03 12:52

老婦疑遭女兒虐死 枕頭及床邊發現血跡

2019-03-03 12:32

中發票千萬大獎 朋友鬧翻上法庭搞到失眠求醫

2019-03-03 12:18

遏止街頭鬥毆 中市警局長：一旦滋事，追查就沒完了

2019-03-03 12:15

他的尿竟驗出女人DNA 檢體被掉包他吸毒判無罪

2019-03-03 08:15

酒友死 稱摔倒 頸部勒痕露餡

2019-03-03 00:49

穩鵬號漁船喋血 劫船大副棄船投降

2019-03-03 00:46

穩鵬號喋血兇嫌向海巡特勤人員投降 押回台灣途中

2019-03-03 00:16

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

2019-03-03 00:02

70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵訊中

2019-03-02 22:43

影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01

星國情侶涉女嬰棄屍案 男友神隱超過2天

2019-03-02 20:56

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

留美碩士女回台啃老弒母 犯後還清理臥室現場血跡

2019-03-03 20:31

蹲監獄沒電視看沒水果吃要國賠 法官判他敗訴

2019-03-03 08:30

少年無照騎車屢被警攔 父挨罰13萬8吃不消求撤銷

2019-03-03 09:40

去年控「新店戰神」違法搜索 這次疑毒駕猛撞三車

2019-03-03 13:43

把高中女兒當洩慾工具 獸父：外面找會花很多

2019-03-03 21:13

228遊宜蘭恐怖經歷 5家庭出遊車被噴漆割破輪胎

2019-03-03 20:11

啃老弒母女碩士仍否認犯案 檢複訊聲押禁見

2019-03-03 22:55

影／20多名惡煞包圍內湖超商擄走店員 丟包中和稱誤會

2019-03-03 18:50

恐怖情人逼女友出面性侵強拍裸照 嗆「讓妳點閱破萬」

2019-03-03 14:24

14歲少女下海賣淫 一毛錢都沒拿到告皮條客

2019-03-03 11:24

關不怕！台東成功婦人三度酒駕 這回判5月

2019-03-03 16:37

菸蒂亂丟嘉市鬧區人孔蓋突冒火 嚇壞商家路人

2019-03-03 12:22

文大女友遭公車輾斃 謝政鵬悲慟出席告別式

2019-03-03 19:15

影／母親疑遭女兒虐死 她稱：腦內有股力量...

2019-03-03 15:58

屁股痛痛揭獸行 下手的是被判強制治療的他

2019-03-03 11:15

情侶來台棄嬰屍 新加坡：等台灣警方提出棄屍案協助請求

2019-03-03 18:57

影／遏止街頭暴力 高市警展現鐵腕臨檢

2019-03-03 03:57

遏止街頭鬥毆 中市警局長：一旦滋事，追查就沒完了

2019-03-03 12:15

他的尿竟驗出女人DNA 檢體被掉包他吸毒判無罪

2019-03-03 08:15

影／機車撞上路口左轉救護車 18歲騎士重傷睪丸破裂

2019-03-03 13:51

老公中風妻想離婚 法官不准：夫妻應同甘共苦

2019-03-03 17:26

影／台中夜店酒客鬥毆受傷 質疑警執法不公

2019-03-03 15:14

桃園狠母繼父虐死6歲兒 打到頭顱四肢全骨折

2019-03-03 22:20

父親再婚對子女不聞不問 姐弟聲請免除扶養法官裁准

2019-03-03 08:16

老翁深夜被撞骨頭外露 斷裂後照鏡殼成追肇逃車線索

2019-03-03 10:41

中發票千萬大獎 朋友鬧翻上法庭搞到失眠求醫

2019-03-03 12:18

殺人劫走「穩鵬號」是他 海巡署發布特勤隊押解嫌犯照

2019-03-03 20:45

涉貪議員邱佳亮聲請解禁出國參訪 法官裁准

2019-03-03 14:47

影／無照少年騎車摔車撞上對向國安局公車 傷重不治

2019-03-03 17:39

1500元火鶴花被偷 大器老闆得知理由竟送給他

2019-03-03 13:20

228收假日 台南員警犧牲假期站崗交管

2019-03-03 13:58

車拋錨全家深夜困山區 大武警有輪機專長助修車

2019-03-03 10:51

台南員警熬夜捉賊 志工熱心按摩紓壓

2019-03-03 11:21

貪警潛逃大陸 走私劇毒禁農藥輸台殘害國人健康

2019-03-03 15:19

翁死無遺囑 前妻4子鬥遺孀孤女

2019-03-03 17:42

影／美濃一天6火警 228假期公墓天天燒

2019-03-03 14:58

老婦疑遭女兒虐死 枕頭及床邊發現血跡

2019-03-03 12:32

20多人當街擄走便利商店店員 女友嚇得報案

2019-03-03 20:44

影／彰化縣芬園垃圾場燒了25小時 烈焰竄升臭氣沖天

2019-03-03 14:00

冒險救人還被酸 消防員：中央應成立山難專責單位

2019-03-03 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top