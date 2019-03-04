超商外聊天 店員突遭20男擄走

街頭鬥毆頻傳，又連傳當街擄人！台北市內湖一家便利商店侯姓店員，昨天上午和友人在店外遭人擄走，兩小時後被丟包新北市山區，毫髮無傷；新北市陳姓男子前天凌晨在三峽被人當街開槍押走，同樣兩小時後獲救；被害人均稱對方「抓錯人」，沒受傷，但心有餘悸，不過警方懷疑另有內情，釐清中。

內湖區傳出擄人案。記者李承穎／翻攝 分享 facebook

警方調查，侯姓男子是超商店員，昨天上午六點多他和章姓友人在店外聊天，突竄出廿多名男子將他們強拉上車；侯的女友目睹後立刻報警。兩小時後，兩人在中和中正路獲釋返回，向警方說「對方擄錯人，一切都是誤會。」細節不願多談，也不願提告。

不過警方事後查出涉案人身分，發現他們日前在大安區KTV與侯的友人起衝突鬥毆，心有不甘，認為侯等人也是同夥，才會在昨天將人擄走約兩小時。

新北市十九歲陳姓男子則是前天凌晨一點多步行經過三峽區安溪國小旁時，在路口被人開車攔阻，車上男子持槍下車，陳見狀趕緊閃避狂奔，嫌犯竟當街開槍，再追上前將陳強押上車。

開槍的陳姓嫌犯主動向分局投案，警方正持續追查。記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook 目擊民眾報警，三峽警分局兩小時後在溪東路一間便利商店找到獲釋的陳，陳說嫌犯等人發現「押錯人」，就讓他在路旁下車，過程之中沒有毆打他。

警方隨後查出押人的是卅五歲徐姓男子，當街開槍則是同夥廿三歲陳姓男子，兩人事後分乘兩輛汽車離開，現場留有三枚彈殼。

昨天下午三時許，陳姓男子帶空氣槍投案，另名同夥羅姓男子也到案；不過徐等人仍在逃，作案槍枝也未查獲，警方還在追查。