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巡護八號接管穩鵬號菲嫌 估13天後返台

2019-03-03 21:53中央社 台北3日電

屏東東港籍漁船「穩鵬號」日前發生公海喋血案海巡署今晚表示，特勤人員昨晚制伏菲籍犯嫌後，於今晚押解至「巡護八號」拘留室監管，估13天後押解返台交屏東地檢署偵辦。

鮪釣大型漁船「穩鵬號」2月20日凌晨3時許發生海上喋血案，一名菲律賓漁工持刀砍殺其他船員，船上24人包括台灣籍3人、菲律賓10人、印尼籍11人；除落海船員6名外，2月22日已將其他人救出，僅剩犯嫌在船上。

海巡署今晚發布新聞稿表示，海巡署特勤人員於昨晚10時6分成功制伏涉嫌在「穩鵬號」殺人劫船的菲籍犯嫌，並將他先上銬、扣押在「鴻福88號」漁船前甲板，由特勤人員及漁業署人員輪班監管，定時給予飲水及食物。

緊接著，海巡署特勤人員率漁業署及漁船船長等人於今天上午11時許，奪回「穩鵬號」船的主控權，檢查確認船舶可正常運作，已朝台灣方向航行返台以配合後續調查。

海巡署說，「鴻福88號」「穩鵬號」及先前租用的東港籍「兆豐277號」漁船在今晚6時20分左右，和海巡署「巡護八號」會合後，特勤人員押解菲籍犯嫌搭乘施放小艇於晚間6時47分至「巡護八號」拘留室繼續監管。

另，本案有兩名印尼籍重傷船員已於3月2日送抵斯里蘭卡就醫；不幸死亡的兩名菲籍船員遺體則暫置「穩鵬號」冰庫保存，後續將隨案送辦。

海巡署表示，「巡護八號」預計在13天後押解返抵高雄港第五海巡隊公務碼頭，全案後續將交屏東地檢署偵辦。

海巡署東港血案
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