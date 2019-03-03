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留美碩士女回台啃老弒母 犯後還清理臥室現場血跡

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留美碩士女回台啃老弒母 犯後還清理臥室現場血跡

2019-03-03 20:31聯合報 記者李承穎╱即時報導

林母送醫急救不治身亡。記者李承穎／翻攝
林母送醫急救不治身亡。記者李承穎／翻攝
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北市林姓女子（43歲）涉嫌殺害75歲的母親，林女起初謊稱「被不明歹徒襲擊，被好心人送回來....」，試圖混淆檢警，但檢警重回現場，發現現場地板有被毛巾擦拭過的痕跡，只有臥室內床單沾染噴濺的血跡無法去除，加上調閱周邊監視器畫面，發現林母獨自返家，馬上拆穿她的謊言，依殺害直系血親尊親屬罪嫌將她送辦。

編母親在外遭擊路倒謊話

林女起初謊稱，母親在晴光市場賣日本服飾，平常身體健朗，都會去游泳，但不清楚母親交友狀況，二個月前也曾鼻青臉腫的回來，這次則是在路邊被襲擊，倒臥路邊，被兩名黑衣人送回家中。

但檢警首先調閱監視器畫面，發現林女在說謊，又觀察到林女身上有傷勢，左臉頰還有明顯傷痕，加上林母渾身是傷，頭部及全身都有大片瘀血，鄰居也說案發當時有聽到激烈爭吵聲，研判是林女在吵架後將母親殺害。

檢發現床單枕套都是血

檢警懷疑林母生前被棍棒痛毆，頭部及身上有大片瘀血，檢察官相驗後定調是他殺，昨晚8時許將林女拘提，並重回現場搜索，找出林女清洗現場的浴盆及毛巾，並查扣沾有血跡的床單和枕套等證物，調閱大樓監視器畫面，還發現她作案後二度到樓下丟垃圾。

佯稱腦內有力量指揮她

林女謊言被拆穿後，仍堅持原本的說法，但講話顛三倒四，還說「腦內有股力量，讓她不知道做什麼...」，由法律扶助律師陪同偵詢。

檢警指出，林女沒有前科，九年前從美國念書（據查為美國大眾傳播學碩士）返台後，就沒有工作，都是靠母親扶養，卻自稱是英文老師，雖然精神狀態不佳，但沒有就醫紀錄。

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