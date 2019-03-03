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假投資真詐財老手法捲土重來 警提醒慎選投資標的

2019-03-03 18:09聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

刑事局165反詐騙諮詢專線發現，去年民眾打電話諮詢、檢舉及報案的案件中，詐騙管道為「接獲歹徒電話」共有21萬8919件，相較前年29萬5996件，減少7萬7077件，顯示民眾受騙案件數中，因接獲詐騙團來電而被騙的情形有下降的趨勢。

民眾感受到去年不再那麼常接到詐騙電話，是因為刑事局的「防詐三級預防」策略奏效，針對境外詐騙來電，165專線每天彙集清單從源頭攔截阻斷，去年共攔阻近2000萬通詐騙電話，就好像幫民眾穿上防騙金鐘罩，民眾去年接到詐騙電話的降幅高達26%。

不過警方近日發現，詐騙又吹「復古風」，傳統的「假投資詐騙」擠進排行榜內，日前一名65歲住在桃園的王姓男子因為經商資本雄厚，被不熟的朋友輾轉介紹另1位曾姓友人，聲稱曾姓友人在一處財富投資網站擔任經理，有低投資高獲利的美國石油原油投資標的，曾姓友人詐騙王姓男子，偽造假文件聲稱獲利可觀，請王不斷加碼，前後透過臨櫃匯款或當面交付超過新台幣500萬元，直到王姓男子收到的獲利報表已超過2000萬元，決定向曾姓友人表達想贖回時，透過網站操作雖顯示提交成功，卻沒有任何資金存回自己的帳戶，等到該網站的資金紀錄呈現0元，王要聯繫曾姓友人求助時，各項聯繫管道卻都被封鎖，這才驚覺被騙。

警方說，假投資詐騙財損金額不乏動輒百萬元的案件，多半是被害人與親友直接接觸，或遭男女友慫恿投資看似新興流行的投資標的，被害人直接提領大量現金交給歹徒，詐騙集團慫恿民眾前往金融機構提款，會以「電話教學」讓民眾謊編故事騙過銀行行員的懷疑，等民眾發現被騙後報案，警方難以追查金源流向，也無法即時通知金融機構進行攔阻。

警方呼籲民眾，對於自己不擅長的投資領域，投入資金前應三思而後行，應透過金融公司找有證照的投資理專協助，不要相信親友的「內線消息」，尤其男女朋友或不熟友人推薦的投資、使用LINE等網路通訊軟體聯繫交易過程，甚至捏造海外資金流向證明，都應慎防假造文件，天下沒有穩賺不賠的投資標的，應透過正規的投資管道並有合法的監管平台較有保障。

警方提醒假投資真詐騙的老手法有捲土重來的趨勢。圖/刑事警察局提供
警方提醒假投資真詐騙的老手法有捲土重來的趨勢。圖/刑事警察局提供
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警方提醒假投資真詐騙的老手法有捲土重來的趨勢。圖/刑事警察局提供
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