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去年控「新店戰神」違法搜索 這次疑毒駕猛撞三車

2019-03-03 13:43聯合報 記者袁志豪╱即時報導

林姓男子前年假釋出獄，認為新北市新店區的警員時常任意盤查，讓他不堪其擾，後來有「新店戰神」之稱的新店警分局巡佐許哲維盤查林，台北地檢署接獲告發，認定許未經同意，也沒有搜索票逕行搜車，將許依妨害自由罪嫌起訴。昨天林疑似吸毒後開車，猛烈撞擊前車後又推撞二車，再次遭警方逮捕。

31歲的林姓男子有毒品前科，2017年假釋出獄後，認為新北市警新店分局警員時常盤查他，不堪其擾；同年12月他開車停在路旁跟朋友聊天，又被有「新店戰神」之稱的新店警分局深坑派出所巡佐許哲維盤查，林當場脫衣給許搜查，並嗆聲「沒搜到就完蛋了，一定會提出告訴」。

林雖然拒絕警方盤查，但也沒有阻擋，許哲維檢視銀的包包、又搜索林的汽車，直到確定沒有違禁物品才讓林離去；事後有人將搜索過程畫面PO上臉書社團「爆料公社」，並寫信寄到台北地檢署檢察長信箱告發許維哲違法搜索，台北地檢署去年7月依妨害自由罪嫌起訴這名曾獲頒發模範警察的績優警員。

昨天晚間8時許，林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前先衝撞陳姓男子駕駛的自小客車，車上林姓、陳姓乘客等3名乘客受傷送醫治療；因撞擊力道過大，又推撞前方蕭姓男子及陳姓男子駕駛的二輛自小客車。

在警方獲報趕往前，陳姓駕駛的張姓友人（開另一車，未遭波及）上前關心，林姓男子竟持伸縮警棍攻擊張，導致張嘴巴、肚子受傷；警員趕到，林又用拳頭攻擊警員臉部及肚子，所幸並無大礙。警方將林當場依傷害、妨害公務現行犯逮捕，並未聞到有酒味，但在林的車上聞到毒品味道。

警方懷疑林吸毒後開車，在車內搜索查出疑似吸食器、已鑽孔瓶蓋一個及毒吸管共三支（其中兩支有安非他命反應），全案依妨害公務及毒品危害防制條例罪嫌偵辦，林送往醫院強制抽血檢驗後，目前已帶回深坑所製作筆錄。

林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞...
林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞三車。記者袁志豪／翻攝
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林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞...
林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞三車。記者袁志豪／翻攝
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林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞...
林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞三車。記者袁志豪／翻攝
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林姓男子前年假釋出獄，認為新北市新店區的警員時常任意盤查，讓他不堪其擾，有「新店...
林姓男子前年假釋出獄，認為新北市新店區的警員時常任意盤查，讓他不堪其擾，有「新店戰神」之稱的新店警分局巡佐許哲維搜索林，被依妨害自由罪提起公訴。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
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林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞...
林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞三車。記者袁志豪／翻攝
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林姓男子開車上路，疑似因吸毒後神智不清，在新北市深坑區北深路2段平安橋前連續衝撞三車。記者袁志豪／翻攝
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