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遏止街頭鬥毆 中市警局長：一旦滋事，追查就沒完了

2019-03-03 12:15聯合報 記者黃寅╱即時報導

連日來發生多起街頭鬥毆滋擾事件，台中市警察局長楊源明昨晚召開聯合視訊會議，指示3項因應作為，加強對這類事件的打擊力道。其中包括，近期有紀錄的場所均列為首要加強臨檢查察處所，且對現場滋事分子將持續蒐證並予以檢肅，「打一次，追查就沒完沒了」，內容是：

一、先期防處：要求各警分局自行盤點轄內列管易生聚眾滋事處所，近期有紀錄者均要列為首要加強臨檢查察處所；列管處所在深夜要指定警力加強巡邏守望，若發現狀況要迅速通報及就近處理。對營業場所之安管、泊車、工作人員全面清查，是否有幫派及聚眾滋事紀錄者予以列管。

二、事中應處：一旦轄內處所發生衝突事件，立即啟動快打，以優勢警力壓制氣焰；各分局應互相支援；幹部帶班到場，展現公權力決心，指揮若定，全程蒐證，不可消極觀望，要有積極作為，若消極處事，從嚴議處。

三、後續偵查：對現場滋事分子持續蒐證並予以檢肅；比照偵辦重大刑案的態度來追查；滋事者打一次，警方追查就沒完沒了。

烏日警分局長吳耀南凌晨親自率隊到電子遊戲場所、網咖內逐一過濾、清查，現場也以廣播告知警方依據警察職權行使法的處置作為，希望業者和民眾配合。

接著也整隊前往大肚的知名夜景地段華南路、華山路執行高強度封閉式路檢勤務，有幾部改裝機車欲見狀都立即掉頭。

烏日警分局在228連假查獲詐欺1件2人、公共危險7件7人、竊盜1件1人、各類通緝5件4人、毒品1件1人。

遏止街頭鬥毆，台中市烏日警分局長吳耀南率隊臨檢。圖／警方提供
遏止街頭鬥毆，台中市烏日警分局長吳耀南率隊臨檢。圖／警方提供
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遏止街頭鬥毆，台中市烏日警分局長吳耀南率隊臨檢。圖／警方提供
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遏止街頭鬥毆，台中市烏日警分局長吳耀南（右立）率隊前往電子遊戲場臨檢。圖／警方提...
遏止街頭鬥毆，台中市烏日警分局長吳耀南（右立）率隊前往電子遊戲場臨檢。圖／警方提供
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警察臨檢毒品
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