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他的尿竟驗出女人DNA 檢體被掉包他吸毒判無罪

2019-03-03 08:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

吸毒前科的高雄謝姓男子前年5月到旗山分局接受驗尿，因有海洛因陽性反應移送法辦，但他堅稱沒有吸毒、尿液不是他的；橋頭地院審理時，再將他唾液連同兩瓶尿液檢體送驗，竟鑑定出其中1瓶為女性尿液、另瓶比對不了DNA，都無法證明是他本人，只能判謝姓男子無罪，仍可上訴。

檢方起訴指出，謝姓男子是高雄旗山分局毒品列管人口，應定期接受驗尿，2017年5月19日下午約6點他到分局採尿後，警方按規定分裝兩瓶檢體，並送驗其中1瓶，結果檢測數值為嗎啡每毫升469奈米克、可待因104奈米克，警方認定他在回推96小時內曾吸食海洛因，依施用第一級毒品罪嫌送辦。

謝姓男子偵訊時堅稱採尿那段時間都沒有用海洛因，不知道為何有陽性反應，「送驗的並不是我的尿液」。

合議庭審理時，再將謝姓男子的唾液連同2瓶尿液檢體，交由刑事局鑑定DNA，結果曾驗出毒品反應的檢體卻比對不出DNA，而沒送驗的檢體，則驗出女性DNA，讓合議庭無法確認檢體是來自謝姓男子。

負責採尿的方姓員警證稱，當天採尿後讓謝姓男子在標籤上按指紋，並在謝的面前把標籤貼上尿瓶，再用透明膠帶封緘；合議庭認為，除非謝姓男子刻意造假，否則不會有其中一瓶尿液來自別人，但照常理，謝應該準備不會被驗出毒品反應的尿液來混充過關，如果方姓員警說法屬實，那尿液就不是謝本人的，已遭掉包，因謝姓男子拒認罪、沒採到尿，也沒其他事實佐證，只能判無罪。

毒品人口謝姓男子採尿驗出毒品陽性反應，但他堅稱未吸毒，尿液檢體並非他的，橋頭地院...
毒品人口謝姓男子採尿驗出毒品陽性反應，但他堅稱未吸毒，尿液檢體並非他的，橋頭地院審理時再採他唾液一併送驗，驚覺尿液來自一名女性，判他無罪，圖為海洛因與本案無關。圖／本報資料照
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毒品DNA吸毒
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