海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

2019-03-03 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台灣遠洋漁船「穩鵬號」。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 日前發生漁船「穩鵬號」劫船事件，海巡署特勤小組於台灣時間今（2日）晚10時許成功制伏涉嫌殺人劫船的菲籍嫌犯，並奪回船隻的主控權，後續將押返國內偵辦。

屏東東港籍遠洋鮪釣船「穩鵬號」2月20日在印度洋海域作業時，發生船員械鬥造成2死，台籍船長陳振茂等人跳海逃生，被馳援的漁船救起，穩鵬號被菲籍大副控制。

海巡署表示，海巡人員2月23日協同漁業署觀察員，從桃園機場搭機前往斯里蘭卡，於當地租用東港籍漁船「兆豐277號」轉往案發海域，歷時7天，終於在今天上午8時許抵達穩鵬號漁船附近海域。

據了解，特勤小組與穩鵬號船長聯繫瞭解船隻結構及船上的防衛武器等情事，於上午8時許進行第1次偵查行動，經現場評估海象，發現全船欄杆皆有通電，且船上艙門均為內部鎖、無法從外部打開，再考量嫌犯習性後，決定進行心戰喊話，試圖讓嫌犯自行投降，並在海象允許的情況下，伺機攻堅。

特勤小組於晚上8時許進行第2次偵查，一名柯性隊員先以心戰喊話，犯嫌在5分鐘後以無線電對外告知想要投降，約於晚上9時45分，犯嫌自行跳海游向兆豐277號船隻，由海巡特勤人員壓制逮捕。

目前特勤人員將犯嫌上銬安置於兆豐277號前甲板水門空曠處，實施24小時監管，而穩鵬號漁船將由原船的陳姓船長駛回台灣，2船以對開航行方式，預定於明天與海巡署「巡護8號」會合，隨後由特勤人員戒護，將犯嫌押解至巡護8號的留置室看管，避免其脫逃或自裁，押返至高雄進行偵詢及解送屏東地檢署，兆豐277則不返台。