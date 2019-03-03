親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
詐騙手法百百種
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

2019-03-03 00:02聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台灣遠洋漁船「穩鵬號」。記者潘欣中／翻攝
台灣遠洋漁船「穩鵬號」。記者潘欣中／翻攝
分享
日前發生漁船「穩鵬號」劫船事件，海巡署特勤小組於台灣時間今（2日）晚10時許成功制伏涉嫌殺人劫船的菲籍嫌犯，並奪回船隻的主控權，後續將押返國內偵辦。

屏東東港籍遠洋鮪釣船「穩鵬號」2月20日在印度洋海域作業時，發生船員械鬥造成2死，台籍船長陳振茂等人跳海逃生，被馳援的漁船救起，穩鵬號被菲籍大副控制。

海巡署表示，海巡人員2月23日協同漁業署觀察員，從桃園機場搭機前往斯里蘭卡，於當地租用東港籍漁船「兆豐277號」轉往案發海域，歷時7天，終於在今天上午8時許抵達穩鵬號漁船附近海域。

據了解，特勤小組與穩鵬號船長聯繫瞭解船隻結構及船上的防衛武器等情事，於上午8時許進行第1次偵查行動，經現場評估海象，發現全船欄杆皆有通電，且船上艙門均為內部鎖、無法從外部打開，再考量嫌犯習性後，決定進行心戰喊話，試圖讓嫌犯自行投降，並在海象允許的情況下，伺機攻堅。

特勤小組於晚上8時許進行第2次偵查，一名柯性隊員先以心戰喊話，犯嫌在5分鐘後以無線電對外告知想要投降，約於晚上9時45分，犯嫌自行跳海游向兆豐277號船隻，由海巡特勤人員壓制逮捕。

目前特勤人員將犯嫌上銬安置於兆豐277號前甲板水門空曠處，實施24小時監管，而穩鵬號漁船將由原船的陳姓船長駛回台灣，2船以對開航行方式，預定於明天與海巡署「巡護8號」會合，隨後由特勤人員戒護，將犯嫌押解至巡護8號的留置室看管，避免其脫逃或自裁，押返至高雄進行偵詢及解送屏東地檢署，兆豐277則不返台。

海巡署強調，感謝關心本案案情發展的國人，本次救援行動橫跨多國，在與外交部、漁業署及國搜中心的跨部會通力合作下，終於順利救援我國漁民，並保障其生命安全。

遠洋漁船穩鵬號在印度洋海域遭劫船殺人，海巡署派出特勤人員跨國緝凶。圖／報系資料照
遠洋漁船穩鵬號在印度洋海域遭劫船殺人，海巡署派出特勤人員跨國緝凶。圖／報系資料照
分享

海巡署東港漁業署
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵訊中

2019-03-02 22:43

影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01

星國情侶涉女嬰棄屍案 男友神隱超過2天

2019-03-02 20:56

星國情侶涉女嬰棄屍 星律師：警方應會協助調查

2019-03-02 20:24

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他

2019-03-02 12:06

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

新店女嬰屍案 疑似生母的新加坡籍女子挺肚照曝光

2019-03-01 21:37

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

凶狠比特犬狂咬 小黑狗淒厲哀叫半小時慘死

2019-03-02 20:06

影／來台被欺負「飯倒身上」 越南女孩：想和台灣人做朋友

2019-03-02 21:15

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

2019-03-02 19:44

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

控雇主每周從背後上4次 老闆：她都說沒關係

2019-03-02 11:42

死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01

男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58

雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡

2019-03-02 13:08

70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵訊中

2019-03-02 22:43

水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月

2019-03-02 09:57

影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01

洗車撿到錄影筆 結果竟害一場婚事告吹

2019-03-02 18:26

奧客領貨不給證件 態度囂張嗆店員「不能兇你？」

2019-03-02 10:46

藥頭免費供毒硬上妹 未遇強力反抗獲判無罪

2019-03-02 03:19

比特犬咬死小黑遭肉搜 飼主深夜貼文致歉

2019-03-02 23:06

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

2019-03-03 00:02

帶未成年少女上旅館上演活春宮 男子判刑5個月

2019-03-02 13:08

變態丈夫在小孩旁邊性侵妻子 辯稱「激烈性愛」

2019-03-02 17:29

影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21

震撼教育嚇阻累犯！酒駕道安講習月初到「靈堂」上課

2019-03-02 17:16

觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39

輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害

2019-03-02 14:27

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司

2019-03-02 10:13

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

試圖挽救感情 情敵還猛傳訊息 渣男暴怒打女友還硬上

2019-03-02 01:43

酒駕道安講習 推動殯儀館布置靈堂上課

2019-03-02 14:09

工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07

影／怎樣的垃圾山大火 燒了9小時深夜還在燒

2019-03-02 22:08

21年老車爆胎停北宜路邊 突冒火自燃幾乎全毀

2019-03-02 17:51

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

比特犬又鬧事！ 咬傷小黃又咬死小黑

2019-03-02 18:57

印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體

2019-03-02 12:28

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

影／兩正妹見義勇為 小黃司機困車內消防員破窗救出

2019-03-02 23:34

星國情侶涉女嬰棄屍案 男友神隱超過2天

2019-03-02 20:56

阿里山區象山大火燃燒1天1夜 清晨火滅了

2019-03-02 08:03

靈堂上課防酒駕累犯？學者：連坐處罰朋友最有效

2019-03-02 19:02

暖警曲膝關懷跌坐老婦 民眾告白「超帥超有愛」

2019-03-02 22:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top