70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵訊中

2019-03-02 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市70歲的林姓婦人昨天晚上11時許，被發現陳屍天母東路家中，身上有外傷，檢方今天相驗，發現疑似生前遭人虐待，懷疑同住的女兒涉案，帶回士林警分局調查。

女兒報案時聲稱，母親是返家途中，遭到不明歹徒襲擊，頭破血流的返家。但檢警對女兒說詞存疑。

檢方率隊帶女兒返家釐清，由於身上有不明鈍傷，也查看現場是否有涉案刀具，晚間8時許又帶回警局問訊。

據了解，該住處只有母女兩人同住，警方正調閱附近監視器，釐清女兒說詞。