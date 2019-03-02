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70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵詢中

「飯倒身上、滾回越南」 她落淚：想和台灣人做朋友

70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵訊中

2019-03-02 22:43聯合報 記者李承穎╱即時報導

北市70歲的林姓婦人昨天晚上11時許，被發現陳屍天母東路家中，身上有外傷，檢方今天相驗，發現疑似生前遭人虐待，懷疑同住的女兒涉案，帶回士林警分局調查。

女兒報案時聲稱，母親是返家途中，遭到不明歹徒襲擊，頭破血流的返家。但檢警對女兒說詞存疑。

檢方率隊帶女兒返家釐清，由於身上有不明鈍傷，也查看現場是否有涉案刀具，晚間8時許又帶回警局問訊。

據了解，該住處只有母女兩人同住，警方正調閱附近監視器，釐清女兒說詞。

台北市70歲的林姓婦人昨天晚上陳屍家中，身上有外傷。圖非當事人。 示意圖／Ing...
台北市70歲的林姓婦人昨天晚上陳屍家中，身上有外傷。圖非當事人。 示意圖／Ingimage
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