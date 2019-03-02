親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
詐騙手法百百種
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

王金平：當選總統4年交棒 屆時韓國瑜有機會一展長才

巨石陣的石頭哪裡來？ 科學家解開五千年謎團

影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01聯合報 記者李承穎╱即時報導

228連假期間各地發生多起街頭聚眾鬥毆的事件，警政署長陳家欽要求強力執法，刑事局公佈今天凌晨新北市警方壓制畫面，由員警的密錄器影片可見，員警喝令數名男子不要動，但其中1人卻衝向員警，馬上被員警以「大外割」制伏，男子馬上淒厲求饒，怯懦地說「我沒動了啦...」

台中市知名夜店連假期間4天發生3起鬥毆，臉書社團黑色豪門企業流傳1段械鬥影片，就在警方面前開打，行徑囂張，新北市三重區今天凌晨連續發生3起街頭鬥毆案，還丟信號彈燒中正南路上的1間檳榔攤，警方陸續逮捕8人，讓警政署今天再度表明執法的立場，並公布逮捕鬥毆者畫面。

警政署下令給各警察機關指出，在場咆嘯或助勢者應依警察職權行使法帶案管束，至於傷害而不提告者仍應依社維法87條究辦，務必嚴正執法，展現公權力、嚇阻再犯，不得有警力到場無作為，甚而觀看或登記後勸離了事。

警政署也要求各警察局於案件發生處置後應釐清鬥毆動機，分析鬥毆背後因素，全面清查掌握所有涉案人背景資料，如涉有幫派活動者應列管蒐報不法事證加以檢肅，以展現政府打撃不法決心。

警政署表示，街頭聚眾鬥毆滋事除造成滋事雙方傷亡外，亦可能波及無辜用路人並影響當地社會秩序，造成社會大眾治安不佳觀感，一定會以優勢警力迅速到場壓制，將相關涉案人等帶案管束並依法究辦，絕對有信心有能力保護民眾安全和維護社會治安。

警政署要求對鬥毆案件強力執法。照／警政署提供
警政署要求對鬥毆案件強力執法。照／警政署提供
分享
警政署要求對鬥毆案件強力執法。照／警政署提供
警政署要求對鬥毆案件強力執法。照／警政署提供
分享
警政署要求對鬥毆案件強力執法。照／警政署提供
警政署要求對鬥毆案件強力執法。照／警政署提供
分享

警察連假
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

星國情侶涉女嬰棄屍案 男友神隱超過2天

2019-03-02 20:56

星國情侶涉女嬰棄屍 星律師：警方應會協助調查

2019-03-02 20:24

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他

2019-03-02 12:06

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

新店女嬰屍案 疑似生母的新加坡籍女子挺肚照曝光

2019-03-01 21:37

新加坡情侶疑涉嬰屍案 否認懷孕生產

2019-03-01 19:26

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

凶狠比特犬狂咬 小黑狗淒厲哀叫半小時慘死

2019-03-02 20:06

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

手機接不到電話？你的信用卡可能被盜刷了

2019-03-01 23:55

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

2019-03-02 19:44

控雇主每周從背後上4次 老闆：她都說沒關係

2019-03-02 11:42

死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01

雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡

2019-03-02 13:08

男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58

水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月

2019-03-02 09:57

影／來台被欺負「飯倒身上」 越南女孩：想和台灣人做朋友

2019-03-02 21:15

藥頭免費供毒硬上妹 未遇強力反抗獲判無罪

2019-03-02 03:19

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

洗車撿到錄影筆 結果竟害一場婚事告吹

2019-03-02 18:26

帶未成年少女上旅館上演活春宮 男子判刑5個月

2019-03-02 13:08

震撼教育嚇阻累犯！酒駕道安講習月初到「靈堂」上課

2019-03-02 17:16

影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21

賞花釀悲劇 夫不慎打錯檔 倒車暴衝害妻送命

2019-03-02 00:46

奧客領貨不給證件 態度囂張嗆店員「不能兇你？」

2019-03-02 10:46

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39

影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司

2019-03-02 10:13

變態丈夫在小孩旁邊性侵妻子 辯稱「激烈性愛」

2019-03-02 17:29

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害

2019-03-02 14:27

試圖挽救感情 情敵還猛傳訊息 渣男暴怒打女友還硬上

2019-03-02 01:43

酒駕道安講習 推動殯儀館布置靈堂上課

2019-03-02 14:09

21年老車爆胎停北宜路邊 突冒火自燃幾乎全毀

2019-03-02 17:51

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07

印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體

2019-03-02 12:28

阿里山區象山大火燃燒1天1夜 清晨火滅了

2019-03-02 08:03

比特犬又鬧事！ 咬傷小黃又咬死小黑

2019-03-02 18:57

影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01

不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他

2019-03-02 12:06

怪男闖超商「開酒直接喝」 店長氣炸：不只一次

2019-03-02 15:25

新北萬里野柳漁港一男落水 救起送醫無生命跡象

2019-03-02 14:27

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

盜刷盛行小額多筆 手機防毒App記得裝

2019-03-01 23:54

飲水機前跌倒索溫泉業者200萬 法官點出這事實判免賠

2019-03-02 18:57

北市內湖路民宅火警 破門救出一名男性

2019-03-02 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top