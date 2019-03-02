影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



228連假期間各地發生多起街頭聚眾鬥毆的事件，警政署長陳家欽要求強力執法，刑事局公佈今天凌晨新北市警方壓制畫面，由員警的密錄器影片可見，員警喝令數名男子不要動，但其中1人卻衝向員警，馬上被員警以「大外割」制伏，男子馬上淒厲求饒，怯懦地說「我沒動了啦...」

台中市知名夜店連假期間4天發生3起鬥毆，臉書社團黑色豪門企業流傳1段械鬥影片，就在警方面前開打，行徑囂張，新北市三重區今天凌晨連續發生3起街頭鬥毆案，還丟信號彈燒中正南路上的1間檳榔攤，警方陸續逮捕8人，讓警政署今天再度表明執法的立場，並公布逮捕鬥毆者畫面。

警政署下令給各警察機關指出，在場咆嘯或助勢者應依警察職權行使法帶案管束，至於傷害而不提告者仍應依社維法87條究辦，務必嚴正執法，展現公權力、嚇阻再犯，不得有警力到場無作為，甚而觀看或登記後勸離了事。

警政署也要求各警察局於案件發生處置後應釐清鬥毆動機，分析鬥毆背後因素，全面清查掌握所有涉案人背景資料，如涉有幫派活動者應列管蒐報不法事證加以檢肅，以展現政府打撃不法決心。