親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
詐騙手法百百種
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

降血壓又有新致癌物 2藥疑汙染預防下架3188萬顆

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

星國情侶涉女嬰棄屍 星律師：警方應會協助調查

2019-03-02 20:24中央社 新加坡2日專電

圖為女嬰遭棄屍處。 聯合報系資料照
圖為女嬰遭棄屍處。 聯合報系資料照
分享

新加坡情侶女嬰棄屍案，DNA比對最快4日出爐，新加坡律師指出，新加坡公民在海外犯罪，如果台灣警方請求協助調查，應該會配合協助調查。

新加坡律師鍾庭輝今天告訴中央社記者，棄嬰在新加坡屬於犯法行為，嬰兒出生後就是一個生命，犯罪情節嚴重者更涉及謀殺。

對於這起情侶女嬰棄屍案，他指出，如果有家長向新加坡警方報案，就構成一個刑事犯罪，新加坡警方也將責無旁貸進行調查，積極蒐集各方面的犯罪跡證。

不過，鍾庭輝表示，這起受到台星關注的女嬰棄屍案，迄今問題的關鍵是沒有所謂受害人的「苦主」向警方報案，警方在尚未接獲報案之際，一般就不會採取偵辦的調查行動。

他認為，新加坡犯罪案件偵辦，一定是要有被害人向警方報案的法律程序，警方才會介入調查，檢方起訴由法院審理，否則警方暫時不會進行調查。

另外，他指出，全案目前尚未明朗，這對情侶的家人也都不知道女方懷孕或棄嬰，台灣警方仍在進行調查或DNA比對，如果台灣警方提出請求，新加坡警方也應該會配合協助。

新北市警方偵辦新店女嬰棄屍案，專案小組今天表示，新北市警局刑事鑑識中心負責DNA鑑驗，飯店血跡與女嬰比對結果，最快4日出爐。法醫預計5日解剖釐清女嬰是產前或出生後死亡。

檢警組專案小組偵辦這起跨國案件，小組成員表示，若DNA比對證實親子關係，將依程序移送台北地檢署，並請刑事警察局國際刑警科正式發函，向星國警方請求協助調查。

這對新加坡籍情侶於2月19日入境，來台期間一起暫住台北市武昌街二段的飯店，他們是以英文名字登記入住。

警方調查發現，23歲的男子與24歲女子，在女嬰屍體被發現的當天，兩人辦理退房，同一天下午4時36分火速離境，於26日搭機返回新加坡。

新加坡情侶
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他

2019-03-02 12:06

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

新店女嬰屍案 疑似生母的新加坡籍女子挺肚照曝光

2019-03-01 21:37

新加坡情侶疑涉嬰屍案 否認懷孕生產

2019-03-01 19:26

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03

23歲「不點哥」吸收少年暴力討債 想退出還要挨一頓打

2019-03-01 16:01
看更多

熱門文章

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

手機接不到電話？你的信用卡可能被盜刷了

2019-03-01 23:55

新店女嬰屍案 疑似生母的新加坡籍女子挺肚照曝光

2019-03-01 21:37

控雇主每周從背後上4次 老闆：她都說沒關係

2019-03-02 11:42

雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡

2019-03-02 13:08

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

2019-03-02 19:44

死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01

水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月

2019-03-02 09:57

男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58

藥頭免費供毒硬上妹 未遇強力反抗獲判無罪

2019-03-02 03:19

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

帶未成年少女上旅館上演活春宮 男子判刑5個月

2019-03-02 13:08

賞花釀悲劇 夫不慎打錯檔 倒車暴衝害妻送命

2019-03-02 00:46

影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21

震撼教育嚇阻累犯！酒駕道安講習月初到「靈堂」上課

2019-03-02 17:16

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39

影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司

2019-03-02 10:13

洗車撿到錄影筆 結果竟害一場婚事告吹

2019-03-02 18:26

試圖挽救感情 情敵還猛傳訊息 渣男暴怒打女友還硬上

2019-03-02 01:43

變態丈夫在小孩旁邊性侵妻子 辯稱「激烈性愛」

2019-03-02 17:29

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害

2019-03-02 14:27

酒駕道安講習 推動殯儀館布置靈堂上課

2019-03-02 14:09

奧客領貨不給證件 態度囂張嗆店員「不能兇你？」

2019-03-02 10:46

21年老車爆胎停北宜路邊 突冒火自燃幾乎全毀

2019-03-02 17:51

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

阿里山區象山大火燃燒1天1夜 清晨火滅了

2019-03-02 08:03

工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07

印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體

2019-03-02 12:28

怪男闖超商「開酒直接喝」 店長氣炸：不只一次

2019-03-02 15:25

新北萬里野柳漁港一男落水 救起送醫無生命跡象

2019-03-02 14:27

不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他

2019-03-02 12:06

盜刷盛行小額多筆 手機防毒App記得裝

2019-03-01 23:54

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

改裝惹禍 電動機車騎一半 後輪滾掉

2019-03-02 00:46

老翁與親友不合獨居祖厝 死一個月屍體飄惡臭無人知

2019-03-02 14:02

交通違規警攔查發現武士刀 法官認定違法搜索改判無罪

2019-03-02 13:11

飲水機前跌倒索溫泉業者200萬 法官點出這事實判免賠

2019-03-02 18:57

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top