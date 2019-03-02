星國情侶涉女嬰棄屍 星律師：警方應會協助調查

2019-03-02 20:24 中央社 新加坡2日專電



圖為女嬰遭棄屍處。 聯合報系資料照 分享 facebook

新加坡情侶女嬰棄屍案，DNA比對最快4日出爐，新加坡律師指出，新加坡公民在海外犯罪，如果台灣警方請求協助調查，應該會配合協助調查。

新加坡律師鍾庭輝今天告訴中央社記者，棄嬰在新加坡屬於犯法行為，嬰兒出生後就是一個生命，犯罪情節嚴重者更涉及謀殺。

對於這起情侶女嬰棄屍案，他指出，如果有家長向新加坡警方報案，就構成一個刑事犯罪，新加坡警方也將責無旁貸進行調查，積極蒐集各方面的犯罪跡證。

不過，鍾庭輝表示，這起受到台星關注的女嬰棄屍案，迄今問題的關鍵是沒有所謂受害人的「苦主」向警方報案，警方在尚未接獲報案之際，一般就不會採取偵辦的調查行動。

他認為，新加坡犯罪案件偵辦，一定是要有被害人向警方報案的法律程序，警方才會介入調查，檢方起訴由法院審理，否則警方暫時不會進行調查。

另外，他指出，全案目前尚未明朗，這對情侶的家人也都不知道女方懷孕或棄嬰，台灣警方仍在進行調查或DNA比對，如果台灣警方提出請求，新加坡警方也應該會配合協助。

新北市警方偵辦新店女嬰棄屍案，專案小組今天表示，新北市警局刑事鑑識中心負責DNA鑑驗，飯店血跡與女嬰比對結果，最快4日出爐。法醫預計5日解剖釐清女嬰是產前或出生後死亡。

檢警組專案小組偵辦這起跨國案件，小組成員表示，若DNA比對證實親子關係，將依程序移送台北地檢署，並請刑事警察局國際刑警科正式發函，向星國警方請求協助調查。

這對新加坡籍情侶於2月19日入境，來台期間一起暫住台北市武昌街二段的飯店，他們是以英文名字登記入住。

警方調查發現，23歲的男子與24歲女子，在女嬰屍體被發現的當天，兩人辦理退房，同一天下午4時36分火速離境，於26日搭機返回新加坡。