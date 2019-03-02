親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
詐騙手法百百種
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸政協發言人：民主協商不會取代兩岸正式協商談判

星二代嗑藥掙扎至死 男友一旁錄影見死不救

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40中央社 新加坡2日專電

圖為女嬰屍體發現地點。記者袁志豪攝影 聯合報系資料照／記者袁志豪攝影
圖為女嬰屍體發現地點。記者袁志豪攝影 聯合報系資料照／記者袁志豪攝影
分享

新加坡情侶女嬰棄屍案，DNA比對最快4日出爐，新加坡警方證實已接到台灣警方協助調查案件的請求。相關人士指出，星國警方展開初步了解，但不會依媒體報導進度辦案。

新北市警方偵辦新店女嬰棄屍案，專案小組今天表示，新北市警局刑事鑑識中心負責DNA鑑驗，飯店血跡與女嬰比對結果，最快4日出爐。法醫預計5日解剖釐清女嬰是產前或出生後死亡。

檢警組專案小組偵辦這起跨國案件，小組成員表示，若DNA比對證實親子關係，將依程序移送台北地檢署，並請刑事警察局國際刑警科正式發函，向星國警方請求協助調查。

對於台灣檢警偵辦女嬰棄屍案進行DNA鑑驗，這對新加坡情侶已暫列關係人。女方父親今天向採訪記者表示：「我們只是一般的平民百姓，做什麼DNA鑑驗。」

女方父親雖否認女兒懷孕，但會再向女兒詢問是否確有此事。不過，他認為，女兒並非未成年人，這種事情沒有什麼大不了，新加坡也不乏有類似的事情。

對於媒體報導棄嬰一事，女方父親指出，人在做，天在看，如果女兒真做這種事情，「老天會出來收拾她」。

檢警偵辦這起案件雖列出多項疑點，也透過關鍵影像與證人鎖定這對情侶，並在他們所住的飯店房間蒐證。2月27日在浴室排水口採集疑似生產的血跡，不過，這對新加坡籍情侶迄今仍未露面說明原委。雙方家長都不知道女方懷孕，這似乎也讓全案出現羅生門。

由於這起女嬰棄屍案的關係人是新加坡籍，涉及跨國司法管轄權，新加坡警方目前未評論這個案件。熟悉警方辦案模式的相關人員指出，雖證實新加坡警方已接到台灣協助調查案件的請求，且已展開初步了解，但不會依媒體報導進度辦案。

新加坡DNA棄屍嬰兒情侶
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他

2019-03-02 12:06

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

新店女嬰屍案 疑似生母的新加坡籍女子挺肚照曝光

2019-03-01 21:37

新加坡情侶疑涉嬰屍案 否認懷孕生產

2019-03-01 19:26

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03

23歲「不點哥」吸收少年暴力討債 想退出還要挨一頓打

2019-03-01 16:01

女嬰屍案鎖定新加坡情侶 DNA關鍵證據

2019-03-01 13:34

鬥毆槍擊連傳！台中警狂臨檢 毒男女掃到颱風尾被逮

2019-03-01 13:14

毒品藏在HELLO KITTY包 躲警方反而醒目遭逮

2019-03-01 13:12

心虛看便衣警員一眼就被逮 警超商防詐勤務查獲毒品

2019-03-01 12:04
看更多

熱門文章

貓空賞花夫倒車不慎撞倒妻命危不治 夫崩潰痛哭

2019-03-01 18:22

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

手機接不到電話？你的信用卡可能被盜刷了

2019-03-01 23:55

新店女嬰屍案 疑似生母的新加坡籍女子挺肚照曝光

2019-03-01 21:37

控雇主每周從背後上4次 老闆：她都說沒關係

2019-03-02 11:42

貓空賞花夫倒車不慎撞倒妻 命危搶救中

2019-03-01 17:45

新加坡情侶疑涉嬰屍案 否認懷孕生產

2019-03-01 19:26

男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58

雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡

2019-03-02 13:08

水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月

2019-03-02 09:57

藥頭免費供毒硬上妹 未遇強力反抗獲判無罪

2019-03-02 03:19

自撞安全島翻車GG 網友歪樓點出照片亮點酸：褲底一包

2019-03-01 19:42

安平休憩碼頭男浮屍 經指紋比對確認身分

2019-03-01 19:24

女琴師教會收彈琴費 控訴教友假油壓真摸胸

2019-03-01 18:05

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

賞花釀悲劇 夫不慎打錯檔 倒車暴衝害妻送命

2019-03-02 00:46

帶未成年少女上旅館上演活春宮 男子判刑5個月

2019-03-02 13:08

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

工人20樓高墜落身亡 工地負責人以900萬和解

2019-03-01 20:04

影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21

影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司

2019-03-02 10:13

試圖挽救感情 情敵還猛傳訊息 渣男暴怒打女友還硬上

2019-03-02 01:43

觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39

助美軍未婚夫救非洲貧童 台女傻當國際詐騙人頭戶

2019-03-01 19:12

百萬人潮湧進大鵬灣 救護車救人卡車陣

2019-03-01 18:04

輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害

2019-03-02 14:27

奧客領貨不給證件 態度囂張嗆店員「不能兇你？」

2019-03-02 10:46

酒駕道安講習 推動殯儀館布置靈堂上課

2019-03-02 14:09

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

阿里山區象山大火燃燒1天1夜 清晨火滅了

2019-03-02 08:03

惡保母150公分高處重摔女嬰害重殘 上訴求輕判法官不准

2019-03-01 18:03

新北萬里野柳漁港一男落水 救起送醫無生命跡象

2019-03-02 14:27

老夫婦出門買菜老公走失老婆苦等 警兵分3路幫找人

2019-03-01 18:08

怪男闖超商「開酒直接喝」 店長氣炸：不只一次

2019-03-02 15:25

不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他

2019-03-02 12:06

工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07

盜刷盛行小額多筆 手機防毒App記得裝

2019-03-01 23:54

印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體

2019-03-02 12:28

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

改裝惹禍 電動機車騎一半 後輪滾掉

2019-03-02 00:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top