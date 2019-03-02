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情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19中央社 新加坡2日專電

台灣檢警偵辦女嬰屍案，已返國的新加坡情侶暫列關係人，這對情侶迄今仍未露面說明，男...
台灣檢警偵辦女嬰屍案，已返國的新加坡情侶暫列關係人，這對情侶迄今仍未露面說明，男友的父視心急如焚，擔心兒子會做蠢事，他說：「我現在比什麼人都煩。」圖為女嬰屍體發現地點／記者袁志豪攝影
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台灣檢警偵辦女嬰屍案，已返國的新加坡情侶暫列關係人，這對情侶迄今仍未露面說明，男友的父視心急如焚，擔心兒子會做蠢事，他說：「我現在比什麼人都煩。」

記者今天清晨走訪遭暫列關係人的男友位於新加坡北邊義順一帶住家，不過，這位男友並不在家，他年約六旬的父親面對媒體詢問，憔悴疲憊的神情顯得十分無奈。

對於記者詢問兒子是否回家，他的父親表示，目前都沒有看到兒子，「我現在連他在哪裡都不知道，他們現在都不知道跑去哪了」，也只能不斷打聽。

父親指出，兒子電話打不通，電話沒有開機，相信可能關機了。

對於記者詢及是否擔心兒子會做出蠢事，他的父親憂心之情溢於言表，他表示，當然擔心，「我現在比什麼人都煩」。

他父親並指出，目前雖尚未報案，但也差不多了，正考慮要報警尋人。

對於記者再三追問相關細節，他父親仍表達並不知情，僅擺擺手說：「不要講了，我要去做工了。」

新加坡媒體「聯合早報」、「聯合晚報」與「新明日報」連日來均關注這起台灣檢警偵辦女嬰屍案的最新發展，也想方設法找到遭暫列關係人的這對情侶。

他的父親目前僅證實兒子與女友的確曾赴台灣旅行，對兒子女友是否懷孕並不知情，由於兒子已多日未返家，不清楚迄今身在何處。

根據星媒報導，遭列關係人的男友從小很乖，也很獨立，他的父視並不清楚這中間是否發生什麼誤會，也認為這對情侶要出面交代清楚是當務之急。

台灣檢警掌握目擊證人說法、監視器畫面、影像中金髮男子丟垃圾袋的時間點，懷疑女子是在浴室生產，鑑識人員也採集在浴室排水孔血跡反應、毛髮。現有掌握較關鍵證據，包括畫面都顯示女子是「大肚子」狀況，另外男子走出飯店、手提垃圾袋等，面貌與臉形等影像也很明確。

這對新加坡籍情侶於2月19日入境，來台期間一起暫住台北市武昌街二段的飯店，他們是以英文名字登記入住。警方調查發現，23歲男子與24歲女子於女嬰屍體在廚餘桶被發現的當天，兩人辦理退房，同一天下午4時36分火速離境，返回新加坡。星媒報導，這兩人於26日搭機返回新加坡。

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