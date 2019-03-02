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影╱路檢雙響炮 通緝犯、逾期居留越男落網

2019-03-02 13:09聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市警三分局昨天深夜在安南區安吉路實施取締酒後駕車路檢勤務，一夜下來，同時查獲17歲越南籍逾期居留男子，及29歲身負毒品詐欺等3項通緝案林姓男子，經調查後將越南籍男子移送移民署專勤隊續辦，並將林解送台南地檢署歸案。

警方指出，17歲越南籍男子，去年10月持觀光簽證來台，12月簽證已逾期未歸國；他騎乘朋友機車行經安南區安吉路時，發現警方實施路檢勤務，刻意將機車停在路旁，閃躲到機車群中，企圖混淆警方視聽，沒想到他一舉一動都被警員看在眼裡，通過路檢點時，被警方攔下而查獲。

警方攔查逾期居留越男後，隨後又攔查1輛轎車，警員眼尖瞥見坐在後座的29歲林姓男子神色有異，刻意瞥頭迴避警方視線，反而引起警方的懷疑，經警方盤查，發現他是名通緝犯，同時遭台中地檢署發布毒品、詐欺及南投地檢署發布詐欺，共3項通緝犯。

警方查出林為詐欺、毒品通緝犯後，也對車輛附帶搜索，並未發現任何違禁物品，他沒想到連續假日出門一遊，反而被警方查獲，隨後將他解送台南地檢署歸案。

「法律沒有假期」市警三分局表示，目前雖為228連續假期期間，警方取締非法行為並不會因此打折，也會持續掃蕩犯罪，淨化社會治安。

警方查獲17歲越南籍逾期居留男子，調查後將他移送移民署專勤隊續辦。記者邵心杰／翻...
警方查獲17歲越南籍逾期居留男子，調查後將他移送移民署專勤隊續辦。記者邵心杰／翻攝
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警方昨晚攔查1輛轎車，瞥見坐在後座的29歲林姓男子神色有異，查出他身負毒品、詐欺...
警方昨晚攔查1輛轎車，瞥見坐在後座的29歲林姓男子神色有異，查出他身負毒品、詐欺等3項通緝案，解送台南地檢署歸案。記者邵心杰／翻攝
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通緝詐欺毒品
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