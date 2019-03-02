不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他
南投市2月28日發生一起命案，獨居張姓男子被發現倒臥在住處浴缸內，警方原本以為是意外死亡，但發現現場有扭打痕跡，鄰居指證死者曾和侯姓友人爭吵，警方抽絲剝繭，侯才承認，因不滿張姓男子經常碎碎念，當天酒後兩人口角，一怒之下拿起馬克杯等物品砸向死者，沒想到導致他傷重死亡，今天依殺人罪嫌將他移送法辦。
南投警分局2月28日晚間7時半接獲民眾報案，南投市彰南路三段疑似有居民意外死亡，立即派員到場調查。發現命案地點一樓有多處血跡，跟著血跡往二樓察看，發現屋主張姓男子（64歲）倒在浴缸內已死亡。
警方調查，案發當日鄰居發現侯姓男子（30歲）當天從死者家中離開，警方根據監視器，在南投市成功二路發現候姓男子的腳踏車，隨後找到侯姓男子，將他帶回調查。
南投地檢署檢察官張鈞翔會同法醫解剖驗屍，初步認定死者頸部咽喉處有2處瘀傷；頭部遭異物重擊，為外力所致。
侯姓男子供稱，與死者是多年好友，但否認涉案，聲稱是死者酒醉跌倒自撞受傷，但警方依據現場跡證和死者傷勢，應是外力致死，侯姓男子也因不安，才承認因為不滿張經常碎碎念，當天兩人喝酒後又發生爭吵，一怒之下拿起馬克杯等物品砸向死者，又追打到二樓，直到張倒臥不動後才發現疑似殺死好友，趕緊逃離現場。
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