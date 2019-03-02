疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02 中央社 新加坡2日專電



台灣檢警偵辦女嬰屍案，鎖定新加坡情侶疑涉案，暫列關係人，這對情侶返回新加坡後迄今未露面，王姓男子的父親說，兒子多日未返家，目前最重要的就是找到兒子出面說明。

新加坡媒體「聯合早報」、「聯合晚報」與「新明日報」連日來均關注這起台灣檢警偵辦女嬰屍案的最新發展，想方設法找到遭暫列關係人的這對情侶。

聯合早報報導，王姓男子的父視對兒子的女友是否懷孕並不知情，兒子已多日未返家，不清楚如今身在何處。

王姓男子的父親指出，王姓男子從小很乖，也很獨立，因此並不清楚這中間是否發生什麼誤會。他認為，當務之急是這對情侶要出面交代清楚。

這對新加坡籍情侶於2月19日入境，來台期間一起暫住台北市武昌街二段的飯店，他們是以英文名字登記入住。

警方調查發現，23歲的王姓男子與24歲郭姓女子，在女嬰屍體被發現的當天，兩人辦理退房，同一天下午4時36分火速離境，返回新加坡。這兩人於26日搭機返回新加坡。