他像耍特技 邊騎機車邊吸毒 員警追捕

2019-03-01 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



有25年毒齡的雲林縣黃姓老毒蟲，連騎機車也能邊騎邊吸毒，昨晚騎車在路上也表演「毒技」，誇張的行徑引來巡邏警車注意，一番追逐攔查，在他身上起出安非他命及吸食器，訊後被移送法辦，對於如何能邊騎邊吸毒，他還笑說「這是幾十年練就的好功夫！」讓警方聽了都傻眼。

台西派出所巡佐王豐田與警員林俊佑、蔡惠婷等人執行巡邏勤務，在麥寮鄉仁德東路，發現對向迎面而來騎機車的男子，手中似拿有東西，且還不時低頭，原以為他邊騎機車邊喝飲料。

王巡佐等人看在眼裡，覺得這名男子行徑奇怪，警車隨即掉頭尾隨，該男子還一度加速躲進草叢，警車未能發現其行蹤，加上未能確定男子有違法行為，便掉頭離去。

男子還以為已甩開警察，心裡正得意，又明目張膽騎上路，一樣邊騎車邊吸毒，當吸得正舒服時，沒注意後方警方如迅雷一般再度出現並追上他。

男子見警車又追來，就把吸毒用具全丟在地上，被警察發現「地上的東西是你的嗎？」，男子見事跡敗露，坦承吸毒並主動交出裝在香煙盒中的毒品。

經查43歲的黃男，毒品前科累累，18歲起就染上毒品，進出牢房像在走廚房，偵訊後被移送法辦，但員警好奇問他，「你騎機車不停低頭，在做什麼？」他毫不諱言坦承「我在吸毒啊！」讓警察聽了當場傻眼，連資深警察都還頭一次見識邊騎車邊吸毒，更懷疑如何能邊騎邊吸。