灌可樂、澆熱水！6惡煞擄2人討債百萬遭起訴

2019-03-01 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



混跡新北汐止區的陳姓、邱姓、王姓男子等6人，在前年、去年分別擄走游姓、房姓男子，用灌可樂、鐵筷夾手、澆熱水等惡行，逼迫2人和其父母交出現金，士林地檢署日前偵查終結，依強盜而擄人勒贖罪嫌提起公訴。

106年10月12日，陳等人在汐止承租的社區大樓籌劃強盜案，向游表示錢不見了，懷疑他偷了75萬元，為避免鄰居發覺異狀，13日凌晨2點將人押到汐止山區三合院，持球棒痛毆游，更灌可樂、鐵筷夾手，西瓜刀砍背，逼迫游認罪。

游男遭私囚後屈打成招，稱將現金放在自助餐廳內，眾人因無法打開餐廳鐵門再度將人押回山區毆打，事後陳男找游母付錢贖人，以視訊電話播放游遭痛扁慘狀，但游母身無現金未遂，游當晚9點重獲自由。

陳等人惡行不僅一件，去年5月下旬，陳與人有50萬元賭債糾紛，房男經人委託代為轉達「暫時無法還50萬」，陳等人竟在同年6月3日將位在台中的房男邀約到汐止一家旅店，隨即用貼住雙眼、綑綁雙手限制行動，再灌可樂、鐵筷夾手，還殘忍的用滾燙熱水淋在房男頭部，逼迫交出80萬。

陳等人在同年月5日，以賭博慘輸2百萬，兄弟幫忙還款120萬，還差80萬元等語，命令房父交款，眾人驅車將房押往台中，但又顧慮拘禁房多日，避免曝光，又將人載往汐止一處汽車旅館，房趁眾人熟睡掙脫繩索，搭車就醫。