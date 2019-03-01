親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

Forever 21全面撤出台灣 忠孝店月底收攤

「窈窕淑女」配樂大師指揮家普列文離世 享壽89歲

灌可樂、澆熱水！6惡煞擄2人討債百萬遭起訴

2019-03-01 19:10聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

混跡新北汐止區的陳姓、邱姓、王姓男子等6人，在前年、去年分別擄走游姓、房姓男子，用灌可樂、鐵筷夾手、澆熱水等惡行，逼迫2人和其父母交出現金，士林地檢署日前偵查終結，依強盜而擄人勒贖罪嫌提起公訴。

106年10月12日，陳等人在汐止承租的社區大樓籌劃強盜案，向游表示錢不見了，懷疑他偷了75萬元，為避免鄰居發覺異狀，13日凌晨2點將人押到汐止山區三合院，持球棒痛毆游，更灌可樂、鐵筷夾手，西瓜刀砍背，逼迫游認罪。

游男遭私囚後屈打成招，稱將現金放在自助餐廳內，眾人因無法打開餐廳鐵門再度將人押回山區毆打，事後陳男找游母付錢贖人，以視訊電話播放游遭痛扁慘狀，但游母身無現金未遂，游當晚9點重獲自由。

陳等人惡行不僅一件，去年5月下旬，陳與人有50萬元賭債糾紛，房男經人委託代為轉達「暫時無法還50萬」，陳等人竟在同年6月3日將位在台中的房男邀約到汐止一家旅店，隨即用貼住雙眼、綑綁雙手限制行動，再灌可樂、鐵筷夾手，還殘忍的用滾燙熱水淋在房男頭部，逼迫交出80萬。

陳等人在同年月5日，以賭博慘輸2百萬，兄弟幫忙還款120萬，還差80萬元等語，命令房父交款，眾人驅車將房押往台中，但又顧慮拘禁房多日，避免曝光，又將人載往汐止一處汽車旅館，房趁眾人熟睡掙脫繩索，搭車就醫。

陳等人坦承傷害游、房2人，與游以4萬5千元和解。士林地檢署日前偵查終結，認為陳等人士共同正犯，涉犯強盜而擄人勒贖罪嫌，依法提起公訴。

士林地檢署偵查大樓。記者蕭雅娟／攝影
士林地檢署偵查大樓。記者蕭雅娟／攝影
分享

強盜賭博新北
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

新加坡情侶疑涉嬰屍案 否認懷孕生產

2019-03-01 19:26

他像耍特技 邊騎機車邊吸毒 員警追捕

2019-03-01 19:15

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03

23歲「不點哥」吸收少年暴力討債 想退出還要挨一頓打

2019-03-01 16:01

女嬰屍案鎖定新加坡情侶 DNA關鍵證據

2019-03-01 13:34

鬥毆槍擊連傳！台中警狂臨檢 毒男女掃到颱風尾被逮

2019-03-01 13:14

毒品藏在HELLO KITTY包 躲警方反而醒目遭逮

2019-03-01 13:12

心虛看便衣警員一眼就被逮 警超商防詐勤務查獲毒品

2019-03-01 12:04

沒繫安全帶 警攔查意圖倒車逃 通緝犯逃不了持毒遭逮

2019-03-01 07:46

不爽女友KTV遭嗆 男持槍談判 被撞又挨打

2019-03-01 07:06

林園工業區近半年4起工廠火警 居民憂螺絲鬆了嗎

2019-03-01 06:46

高雄林園台石化氣爆 4人炸傷2人命危

2019-03-01 00:25

嬰屍丟廚餘桶 新加坡籍男女當天就離台

2019-03-01 00:13

林園台石化廠火警4人送醫 高市環保局將開罰

2019-02-28 21:06

林園工業區台石化大火 管線破裂導致氣體噴洩觸火爆炸

2019-02-28 20:56

林園工業區台石化廠房爆炸起火 4員工送醫

2019-02-28 20:45

林園工業區台石化工廠 發生爆炸意外

2019-02-28 19:04

網傳台灣燈會起火竄煙 燈辦：林園工業區火警

2019-02-28 18:51

高雄林園工業區火警濃煙密佈 1人送醫

2019-02-28 18:28

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 狠心爸媽當天已搭機離台

2019-02-28 17:28

台中警查緝毒品見效 毒咖啡飆漲翻倍

2019-02-28 17:02

影／女嬰屍遭丟棄廚餘桶 棄嬰男身影曝光

2019-02-28 16:44

蘆洲河堤槍擊案 竟是欠錢才被衝鋒槍射擊

2019-02-28 15:50

普悠瑪翻車4個月 台鐵：財損賠償「從優從寬」

2019-02-28 15:32

國道3號中部路段多起小擦撞 下午已恢復暢通

2019-02-28 15:17

台南安平槍擊案 攜槍到案2嫌羈押禁見

2019-02-28 15:17
看更多

熱門文章

淡水老街沙灘祖孫3人埋狗當有趣 網友罵翻了

2019-03-01 11:15

疑投資失利 永和婦人從15樓墜樓身亡

2019-03-01 15:16

又見奧客！訂位14人放鴿子 店家怒：掛電話還已讀不回

2019-02-28 20:49

林園工業區台石化廠房爆炸起火 4員工送醫

2019-02-28 20:45

中山高苗栗三義路段火燒車 車流回堵10公里

2019-03-01 14:28

貓空賞花夫倒車不慎撞倒妻命危不治 夫崩潰痛哭

2019-03-01 18:22

越女來台賣淫賺不夠 返國前「8折促銷」拉客遭逮

2019-02-28 19:41

慟！母親今搭機返國 進門驚見獨生子燒炭亡

2019-02-28 22:29

大陸金光黨食髓知味又來金門 一入境就被逮

2019-02-28 20:50

影╱阿里山著名象山失火 遠觀如火山爆發烏雲密佈

2019-03-01 13:24

林園工業區台石化大火 管線破裂導致氣體噴洩觸火爆炸

2019-02-28 20:56

安平休憩碼頭發現男浮屍 警方籲親友指認

2019-03-01 13:47

貓空賞花夫倒車不慎撞倒妻 命危搶救中

2019-03-01 17:45

下交流道不排隊罰6千 新竹這2處將設電眼取締插隊哥

2019-03-01 07:54

色神棍強剝衣「通氣」不成 判刑2年還要賠百萬

2019-03-01 12:36

嬰屍丟廚餘桶 新加坡籍男女當天就離台

2019-03-01 00:13

捷運電扶梯之狼再現 手機伸裙底偷拍正妹底褲

2019-02-28 20:57

林園工業區近半年4起工廠火警 居民憂螺絲鬆了嗎

2019-03-01 06:46

高雄林園台石化氣爆 4人炸傷2人命危

2019-03-01 00:25

林園台石化廠火警4人送醫 高市環保局將開罰

2019-02-28 21:06

竊賊看準228連假偷電纜 未料卻遭埋伏警逮

2019-03-01 14:48

外遇對家庭仍有貢獻、能分妻財產 法官判減額

2019-02-28 23:07

影╱男騎電動機車後輪突脫落自摔 原來是改裝惹禍

2019-03-01 11:49

不爽女友KTV遭嗆 男持槍談判 被撞又挨打

2019-03-01 07:06

捨當場舉發不為 警拍照抓闖紅燈遭判違法

2019-03-01 13:38

酒吧黃湯下肚互看不順眼9打1 警出動快打部隊逮10人

2019-03-01 16:58

法官撤酒駕罰單 因為「未當下攔停舉發」

2019-03-01 00:38

台中狠心爸媽丟2歲女童不管 好心鄰居幫養小孩一周

2019-03-01 15:49

女嬰屍案鎖定新加坡情侶 DNA關鍵證據

2019-03-01 13:34

台中夜店打群架風聲緊 警臨檢短裙辣妹少很多

2019-03-01 10:30

台石化大火延遲通報加汙染 環保局重罰500萬

2019-03-01 09:16

攀爬山壁繩子突然斷落 阿里山千人洞登山客滑落深谷

2019-03-01 14:18

影╱竊盜通緝犯狂奔躲追捕 褲子險掉仍被逮

2019-03-01 12:07

女琴師教會收彈琴費 控訴教友假油壓真摸胸

2019-03-01 18:05

網傳高雄異常震動巨響？工業局：無異常通報

2019-03-01 16:20

影╱女酒後脫序路邊狂打男友 警協助送醫通報

2019-03-01 10:54

垃圾桶發現阿嬤藥物 女兒怒告照服員殺人未遂

2019-03-01 15:21

被父親念兩句 21歲男鬧脾氣吞整罐安眠藥

2019-03-01 11:38

男學生遊中橫出現高山症 警方急救援

2019-03-01 17:35

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top