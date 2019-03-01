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喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市20多歲顏姓男子喝了10年毒咖啡，長期來僥倖逃過警方的追緝，昨天在市區騎機車返家途間，連闖3個紅燈，警方察覺有異上前盤查，顏眼見逃不過法網，最後把3包裝鮮豔的咖啡包從褲子掏了出來，經檢驗驗出內有安非他命成分，只好認栽，警方依違反毒品危害防制條例將他送辦。

事實上，新興毒品五花八門，內含管制毒品成分也千奇百怪，不勝枚舉。春節期間，台南市警二分局陸續查獲3起毒咖啡包等新興毒品，奇怪的是初篩結果未檢出常見毒品項目，警方大感納悶。偵查隊為此與市刑大及鑑識中心研討，終於找到破解方法，甚至製作教學帶，指導外勤警員初篩SOP，確保警員執法依據，也能有效打擊新興毒品流竄。

警方指出，新興毒品不乏內含卡西酮等成分，經相關初篩及試劑檢驗方式，可以突破昔日的盲點，這樣一來，警方據此執法，更有保障。

20多歲的顏從事服務業，向警方供稱已經喝了10年毒咖啡，但是從來沒被發現，未料，昨天他騎車準備返家時，發現後方有警車巡邏，可能心虛，連闖了3個紅燈，警員察覺有異，上前將他攔下來盤查。過程中，警員發現他有點恍神，且牛仔褲口袋鼓鼓的一包，進一步詢問口袋裡是否有違禁品時，顏眼見瞞不過，最後把3包裝鮮豔的咖啡包從褲子裡掏出來。

警員問他，咖啡裡面有什麼成分時，顏自稱這是獨特配方的咖啡，能紓解胃食道逆流；警員認他鬼扯，將他帶回調查，初篩果真發現內有安非他命成分，最後依違反毒品危害防制條例將他移送法辦。

新興毒品不乏內含卡西酮等成分，經相關初篩及試劑檢驗方式，可以突破昔日的盲點。記者...
新興毒品不乏內含卡西酮等成分，經相關初篩及試劑檢驗方式，可以突破昔日的盲點。記者邵心杰／翻攝
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新興毒品五花八門，台南警方終於找到破解方式，藉此打擊新興毒品流竄。記者邵心杰／翻...
新興毒品五花八門，台南警方終於找到破解方式，藉此打擊新興毒品流竄。記者邵心杰／翻攝
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毒品咖啡
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