23歲「不點哥」吸收少年暴力討債 想退出還要挨一頓打

2019-03-01 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



天道盟文山會綽號「不點」的23歲柳姓男子長期在台北市南區一帶，涉嫌利用幫派勢力恐嚇、施暴、暴力討債，並吸收在地青少年從事不法行為，台北市刑警大隊警方日前持票至雙北地區執行拘提，將柳嫌等8人帶回，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、強制、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

據了解，警方接獲情資後，歷經半年的跟監蒐證，等待時機成熟，日前終於將犯嫌繩之以法；警方蒐證期間，發現柳嫌等人行為惡劣，多次在KTV店內飲酒作樂，再假藉消費糾紛翻桌鬧事，讓商家敢怒不敢言。另外，柳嫌等人也涉嫌暴力討債，以假消費真討債、3秒膠灌門、照片簡訊恐嚇等方式，逼迫多名被害人還錢。

去年柳嫌等10人手持鋁棒到台北市某機車行砸毀店內重機，行徑囂張，惡形惡狀還被上傳至臉書社團「黑色豪門企業」及「爆料公社」。為擴大組織勢力，柳嫌甚至唆使手下將魔掌深入校園，吸收多名中輟少年加入組織，聚眾鬥毆、逞兇鬥狠，若有手下想脫離組織，將遭受毆打或被收取「退會費」，惡劣行為嚴重影響治安、破壞社會秩序。