親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台北飛大阪僅220元！香草「清倉拍賣」今夜11點搶票

23歲「不點哥」吸收少年暴力討債 想退出還要挨一頓打

2019-03-01 16:01聯合報 記者李隆揆╱即時報導

天道盟文山會綽號「不點」的23歲柳姓男子長期在台北市南區一帶，涉嫌利用幫派勢力恐嚇、施暴、暴力討債，並吸收在地青少年從事不法行為，台北市刑警大隊警方日前持票至雙北地區執行拘提，將柳嫌等8人帶回，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、強制、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

據了解，警方接獲情資後，歷經半年的跟監蒐證，等待時機成熟，日前終於將犯嫌繩之以法；警方蒐證期間，發現柳嫌等人行為惡劣，多次在KTV店內飲酒作樂，再假藉消費糾紛翻桌鬧事，讓商家敢怒不敢言。另外，柳嫌等人也涉嫌暴力討債，以假消費真討債、3秒膠灌門、照片簡訊恐嚇等方式，逼迫多名被害人還錢。

去年柳嫌等10人手持鋁棒到台北市某機車行砸毀店內重機，行徑囂張，惡形惡狀還被上傳至臉書社團「黑色豪門企業」及「爆料公社」。為擴大組織勢力，柳嫌甚至唆使手下將魔掌深入校園，吸收多名中輟少年加入組織，聚眾鬥毆、逞兇鬥狠，若有手下想脫離組織，將遭受毆打或被收取「退會費」，惡劣行為嚴重影響治安、破壞社會秩序。

警方日前持票至雙北地區執行拘提，查獲柳嫌等4人及黃姓少年等4人，及大麻、鐵棍、甩棒等證物，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、強制、妨害自由、傷害等罪嫌，分別移送台北地檢署及台北地方法院少年法庭偵辦。

天道盟文山會綽號「不點」的23歲柳姓男子長期在台北市南區一帶，涉嫌利用幫派勢力恐...
天道盟文山會綽號「不點」的23歲柳姓男子長期在台北市南區一帶，涉嫌利用幫派勢力恐嚇、施暴、暴力討債，並吸收在地青少年從事不法行為。記者李隆揆／翻攝
分享
警方日前持票至雙北地區執行拘提，查獲柳嫌等4人及黃姓少年等4人，及大麻、鐵棍、甩...
警方日前持票至雙北地區執行拘提，查獲柳嫌等4人及黃姓少年等4人，及大麻、鐵棍、甩棒等證物。記者李隆揆／翻攝
分享

恐嚇北市爆料公社
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03

女嬰屍案鎖定新加坡情侶 DNA關鍵證據

2019-03-01 13:34

鬥毆槍擊連傳！台中警狂臨檢 毒男女掃到颱風尾被逮

2019-03-01 13:14

毒品藏在HELLO KITTY包 躲警方反而醒目遭逮

2019-03-01 13:12

心虛看便衣警員一眼就被逮 警超商防詐勤務查獲毒品

2019-03-01 12:04

沒繫安全帶 警攔查意圖倒車逃 通緝犯逃不了持毒遭逮

2019-03-01 07:46

不爽女友KTV遭嗆 男持槍談判 被撞又挨打

2019-03-01 07:06

林園工業區近半年4起工廠火警 居民憂螺絲鬆了嗎

2019-03-01 06:46

高雄林園台石化氣爆 4人炸傷2人命危

2019-03-01 00:25

嬰屍丟廚餘桶 新加坡籍男女當天就離台

2019-03-01 00:13

林園台石化廠火警4人送醫 高市環保局將開罰

2019-02-28 21:06

林園工業區台石化大火 管線破裂導致氣體噴洩觸火爆炸

2019-02-28 20:56

林園工業區台石化廠房爆炸起火 4員工送醫

2019-02-28 20:45

林園工業區台石化工廠 發生爆炸意外

2019-02-28 19:04

網傳台灣燈會起火竄煙 燈辦：林園工業區火警

2019-02-28 18:51

高雄林園工業區火警濃煙密佈 1人送醫

2019-02-28 18:28

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 狠心爸媽當天已搭機離台

2019-02-28 17:28

台中警查緝毒品見效 毒咖啡飆漲翻倍

2019-02-28 17:02

影／女嬰屍遭丟棄廚餘桶 棄嬰男身影曝光

2019-02-28 16:44

蘆洲河堤槍擊案 竟是欠錢才被衝鋒槍射擊

2019-02-28 15:50

普悠瑪翻車4個月 台鐵：財損賠償「從優從寬」

2019-02-28 15:32

國道3號中部路段多起小擦撞 下午已恢復暢通

2019-02-28 15:17

台南安平槍擊案 攜槍到案2嫌羈押禁見

2019-02-28 15:17

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 警鎖定一名男子涉棄嬰

2019-02-28 11:12

澎湖海巡查扣陸油料補給船越界 押返部隊調查

2019-02-28 10:49
看更多

熱門文章

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 狠心爸媽當天已搭機離台

2019-02-28 17:28

《還願》女鬼嚇哭眾人 本尊竟是顏質爆表台大妹

2019-02-28 17:14

林園工業區台石化廠房爆炸起火 4員工送醫

2019-02-28 20:45

又見奧客！訂位14人放鴿子 店家怒：掛電話還已讀不回

2019-02-28 20:49

淡水老街沙灘祖孫3人埋狗當有趣 網友罵翻了

2019-03-01 11:15

越女來台賣淫賺不夠 返國前「8折促銷」拉客遭逮

2019-02-28 19:41

林園工業區台石化工廠 發生爆炸意外

2019-02-28 19:04

高雄林園工業區火警濃煙密佈 1人送醫

2019-02-28 18:28

慟！母親今搭機返國 進門驚見獨生子燒炭亡

2019-02-28 22:29

中山高苗栗三義路段火燒車 車流回堵10公里

2019-03-01 14:28

大陸金光黨食髓知味又來金門 一入境就被逮

2019-02-28 20:50

林園工業區台石化大火 管線破裂導致氣體噴洩觸火爆炸

2019-02-28 20:56

疑投資失利 永和婦人從15樓墜樓身亡

2019-03-01 15:16

聯詠高級工程師盜3百筆「極機密」程式碼 辯：學習用

2019-02-28 18:36

下交流道不排隊罰6千 新竹這2處將設電眼取締插隊哥

2019-03-01 07:54

影╱阿里山著名象山失火 遠觀如火山爆發烏雲密佈

2019-03-01 13:24

嬰屍丟廚餘桶 新加坡籍男女當天就離台

2019-03-01 00:13

色神棍強剝衣「通氣」不成 判刑2年還要賠百萬

2019-03-01 12:36

捷運電扶梯之狼再現 手機伸裙底偷拍正妹底褲

2019-02-28 20:57

網傳台灣燈會起火竄煙 燈辦：林園工業區火警

2019-02-28 18:51

安平休憩碼頭發現男浮屍 警方籲親友指認

2019-03-01 13:47

林園工業區近半年4起工廠火警 居民憂螺絲鬆了嗎

2019-03-01 06:46

高雄林園台石化氣爆 4人炸傷2人命危

2019-03-01 00:25

影／女嬰屍遭丟棄廚餘桶 棄嬰男身影曝光

2019-02-28 16:44

林園台石化廠火警4人送醫 高市環保局將開罰

2019-02-28 21:06

台中港碼頭工人未穿救生衣落海 遺體打撈上岸

2019-02-28 17:44

外遇對家庭仍有貢獻、能分妻財產 法官判減額

2019-02-28 23:07

失智母立遺囑指定財產分給誰 法官判無效

2019-02-28 17:18

喝醉鬧事? 嘉市今晨傳鬥毆事件 警方已鎖定對象

2019-02-28 17:34

不爽女友KTV遭嗆 男持槍談判 被撞又挨打

2019-03-01 07:06

法官撤酒駕罰單 因為「未當下攔停舉發」

2019-03-01 00:38

台中警查緝毒品見效 毒咖啡飆漲翻倍

2019-02-28 17:02

台中夜店打群架風聲緊 警臨檢短裙辣妹少很多

2019-03-01 10:30

台石化大火延遲通報加汙染 環保局重罰500萬

2019-03-01 09:16

影╱男騎gogoro後輪突脫落自摔 原來是改裝惹禍

2019-03-01 11:49

上山餵流浪狗險遭居民「挖洞埋了」 男失手打瞎人

2019-02-28 16:34

竊賊看準228連假偷電纜 未料卻遭埋伏警逮

2019-03-01 14:48

攀爬山壁繩子突然斷落 阿里山千人洞登山客滑落深谷

2019-03-01 14:18

被父親念兩句 21歲男鬧脾氣吞整罐安眠藥

2019-03-01 11:38

女嬰屍案鎖定新加坡情侶 DNA關鍵證據

2019-03-01 13:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top