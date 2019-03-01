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鬥毆槍擊連傳！台中警狂臨檢 毒男女掃到颱風尾被逮

2019-03-01 13:14聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市南屯、太平在上月底接連傳出夜店鬥毆、摩鐵槍擊等案件，台中市各分局紛紛規劃臨檢勤務，台中市豐原警分局昨天晚上也針對KTV等治安顧慮場所進行臨檢，帶回一對涉毒男女，分別因涉毒品案遭通緝、持有K他命而被帶回，警方表示，近日都會規劃大型的勤務，強調執法決心，呼籲有心人士不要以身試法。

台中市豐原警分局表示，有鑑於連續假期期間，常有青少年深夜在外聚集，容易引起糾紛及街頭鬥毆事件，為了宣示「維護治安、掃蕩不法」的決心，昨天晚間就針對轄內大型KTV等易生糾紛場所規劃威力掃蕩臨檢。

台中市豐原警分局表示，昨天勤務規劃使用警力66名，分兩階段實施，第一階段主要針對易發生糾紛鬥毆的KTV，以及汽車旅館等出入複雜場所進行臨檢，警力進入KTV後，由店內服務生協助配合，大批警力逐層逐樓清查，包廂內所有人均須提出證件供警方核對身分，連如廁的顧客也無法躲過警方的嚴格盤查。

警方表示，第二階段針對酒駕易肇事路口執行路檢勤務，並以口袋戰術設置路檢點，使行經車輛絕無脫逃機會，由警方逐一盤查，高強度臨檢、路檢勤務再次展現警方「執法沒有假期」、維護治安的決心。

台中市豐原警分局表示，昨天勤務帶回遭毒品通緝的王姓女子（36歲）、持有少量k他命（0.6克）的黃姓男子（24歲），兩人今都依法移送台中地檢署偵辦。

台中市豐原警分局長林宏儒說，近日街頭暴力事件頻傳，為了斬斷滋事者製造事端的念頭，夜間召集大批警力執行擴大臨檢，浩大場面除了恫嚇想要滋事者，也對所有市民宣示分局維護治安的決心，執行成效良好。

台中市豐原警分局昨天大動作臨檢轄區KTV，展現執法決心。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局昨天大動作臨檢轄區KTV，展現執法決心。圖／豐原警分局提供
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台中市豐原警分局昨天大動作臨檢轄區KTV，展現執法決心。圖／豐原警分局提供
台中市豐原警分局昨天大動作臨檢轄區KTV，展現執法決心。圖／豐原警分局提供
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台中市臨檢KTV
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