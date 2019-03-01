毒品藏在HELLO KITTY包 躲警方反而醒目遭逮

2019-03-01 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣竹東鎮一名莊姓女子熱愛HELLO KITTY（凱蒂貓），她毒品藏在凱蒂貓造型絨毛包內，企圖掩人耳目，昨天恰好遇上警方攔查，警方馬上發現不對勁，一查果真起出海洛英3.65公克、安非他命19.15公克、吸食器1組、殘渣袋2個、電子磅秤一台等，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方表示，適逢228連續，因車潮、人潮多進行交通要道疏導，在行經富林路、五和街口，發現一部由莊女駕駛黑色轎車在超商前違規停車，上前規勸時，發現莊女的妹妹從超商走出上車，還當場質問警方為何要找麻煩。

不過，員警發現，莊女的妹妹早在3個月前曾被警方查獲毒品案移送的嫌疑人，她因心虛卻故意要警方查車內物品，還主動出示證件等要取信警方，甚至自言自語「我已經沒有在吃藥啦」。也因莊妹行為詭異，更引起警方懷疑，盤查車內物品。

警方盤查時，莊妹突然坐到後座擋住裝有毒品的HELLO KITTY包，還用眼神示意姊姊企圖蒙混過關，警方越看越詭異，要求拿出HELLO KITTY包盤查，一查就發現藏有海洛英3.65公克、安非他命19.15公克、吸食器1組、殘渣袋2個、電子磅秤一台。

事後，莊姓姊妹一路抱怨，只是剛好路過超商購物，就被警方逮住，真是運氣太差了。