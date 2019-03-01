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沒繫安全帶 警攔查意圖倒車逃 通緝犯逃不了持毒遭逮

2019-03-01 07:46聯合報 記者劉星君╱即時報導

昨深夜23點40分，高市新興分局中正三路派出所員警巡邏時，經過中正三路與達仁街口，發現白色汽車停紅燈沒有繫安全帶，警方示意停車受檢，駕駛韓姓男子起先配合，但當號誌變燈時，竟意圖倒車逃離，警方拔槍制止才停車，駕駛韓姓男子因毒品詐欺通緝，執行1年2月，警方另在車上查到毒品咖啡包等物，車上2男一女全數帶回派出所偵辦。

警方調查，駕駛韓姓男子（31歲）因毒品、詐欺案件遭通緝，執行1年2月遲未入監，員警當場將韓逮捕並附帶搜索，並要求車上一旁乘客趙姓男子（35歲）及蔡姓女子（23歲）下車受檢。

警方搜索時，在車內駕駛座下發現黑色包包、副駕駛座腳踏墊上手提袋等處，陸續查出MDMA咖啡包2包（毛重22.8g）、K他命2包（毛重1.86g）、摻K他命香菸2支（毛重1.26g）及安非他命吸食器1組等物。

趙在現場否認持有，但無法交代為何手提袋在副駕駛座旁，韓一度聲稱部分毒品是他的，蔡姓女子也一度聲稱吸食器是她的，警方將3人全帶回派出所偵辦。

警方調查，韓因為有三件通緝案，才一度想逃跑意圖，但針對車上毒品3人仍各執一詞，警詢後今3人依毒品危害防制條例移送檢方偵辦，韓姓男子通緝解送歸案，持續追查毒品來源。

昨深夜23點40分高市新興分局中正三路派出所員警行經中正三路與達仁街口，發現白色...
昨深夜23點40分高市新興分局中正三路派出所員警行經中正三路與達仁街口，發現白色汽車停紅燈沒有繫安全帶，警方示意停車受檢，駕駛韓姓男子起先配合，但當號誌變燈時，竟意圖倒車逃離，警方拔槍制止才停車，駕駛韓姓男子因毒品、詐欺遭通緝，執行1年2月，警方另在車上查到毒品咖啡包等物，車上2男一女全數帶回派出所偵辦。記者劉星君／翻攝
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昨深夜23點40分高市新興分局中正三路派出所員警行經中正三路與達仁街口，發現白色...
昨深夜23點40分高市新興分局中正三路派出所員警行經中正三路與達仁街口，發現白色汽車停紅燈沒有繫安全帶，警方示意停車受檢，駕駛韓姓男子起先配合，但當號誌變燈時，竟意圖倒車逃離，警方拔槍制止才停車，駕駛韓姓男子因毒品、詐欺遭通緝，執行1年2月，警方另在車上查到毒品咖啡包等物，車上2男一女全數帶回派出所偵辦。記者劉星君／翻攝
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毒品通緝詐欺
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