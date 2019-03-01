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不爽女友KTV遭嗆 男持槍談判 被撞又挨打

2019-03-01 07:06聯合報 記者王長鼎╱即時報導

22歲林姓男子3年前不滿女友在KTV因走錯包廂，遭包廂內蔡姓男子「嗆聲」，林男為替女友討回面子，隔天持改造手槍與蔡男相約談判，不料，林男開槍未擊中，反遭對方開車衝撞並痛毆，導致頭部受重傷送醫。新北地院認為林男涉持有改造槍械，日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處3年6個月徒刑，併科罰金10萬元，可上訴。

判決指出，林姓男子前年11月與連姓女友及友人在新北市板橋區錢櫃KTV歡唱，連女因走錯包廂遭綽號「粗殘」的蔡姓男子嗆聲「看三小」，連女不甘受辱向林姓男友訴苦，林男為替女友討回面子，隔天與蔡男相約在中和區華中橋下談判。

林男為防身攜帶一把改造手槍，與羅姓等3名友人共騎兩輛機車前往，見蔡男開休旅車赴約，林男見狀先朝休旅車開槍，但均未打中，反遭對方開車衝撞，連帶撞倒路邊12輛機車，並持棍棒海扁痛毆，導致林男頭部重創，送醫開刀才救回一命，警方在現場拾獲林男遺落的改造手槍及子彈5發。

林男出庭時辯稱，因腦部手術，記憶喪失，已完全想不起來發生什麼事。法院認為，警方現場雖查獲槍彈，因事發突然，無法明確實證林男確有開槍，但林男攜槍前往談判屬實，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處林男3年6個月徒刑，併科罰金10萬元，仍可上訴。

新北市林姓男子3年前與蔡姓男子相約談判，反遭對方開車撞傷，林男因持有改造手槍赴約...
新北市林姓男子3年前與蔡姓男子相約談判，反遭對方開車撞傷，林男因持有改造手槍赴約，新北法院判處林男3年6個月徒刑。圖／報系資料照
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