高雄林園台石化氣爆 4人炸傷2人命危

高雄市林園工業區昨天傍晚發生氣爆火警，台灣石化合成公司製程廠房原準備停機檢修，以高壓氣體將管線原料輸往儲槽，不料，因高壓管破裂，瞬間氣爆，火舌竄升、濃煙密布，四名員工遭炸傷送醫，其中二人有生命危險。

高雄市林園工業區昨發生氣爆火警，台石化廠房瞬間氣爆，火舌竄升、濃煙密布，大批消防人員前往搶救、滅火。 記者林保光／翻攝 分享 facebook

高市環保局先對台石化裁罰五百萬元，確實肇禍原因仍待深入調查。

位在林園區工業二路雙園大橋旁的台石化甲基第三丁基醚（ＭＴＢＥ）廠房，昨天傍晚五點五十分左右傳出氣爆，廠房瞬間冒出濃煙，火舌竄升；晚間六點卅分左右，火場再度傳出爆炸巨響，火勢一發不可收拾。由於廠內有不少化學原料，直到深夜仍持續燃燒。

林園台石化廠房昨天發生氣爆火警，入夜仍有火舌竄出。 記者林保光／攝影 分享 facebook

台石化廠長黃振水說，製程廠房準備要安檢，昨上午已將管線系統隔離，正要將管線內的原料以高壓「壓空」，送往儲槽，且壓空已差不多，最後剩氣體，接高壓管要以氮氣將餘氣推到儲槽，但高壓管破裂，可能有瓦斯漏出。員工搶修時，可能恰巧出現靜電，才造成爆炸，兩名站在附近的工人，受傷嚴重。至於高壓管為何破裂，仍待調查。

高雄市消防局出動消防分隊及特搜中隊近百人前往火場滅火救人，先後救出四名員工；傷者分別是卅歲的李姓男子、四十一歲的陳姓男子、廿六歲的林姓男子，及廿九歲的吳姓男子。

其中李男全身百分之九十灼傷，吳男百分之九十五灼傷，有生命危險，分別送往高雄長庚和國軍高雄總醫院左營分院急救。另外，陳送到建佑醫院，四肢和頭部有百分之十三的二度灼傷；林送高雄長庚，有百分之十灼傷，意識仍清醒。

高市環保局表示，因火災事故產生明顯粒狀汙染物，未於一小時內通知主管機關，違反空汙法，先對台石化裁罰五百萬元。由於現場有石化原料廠房，火勢燃燒猛烈，消防隊員與環保局人員持續監控。

高雄市副市長洪東煒、秘書長楊明洲昨晚也趕到台石化廠區關切。