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台中警查緝毒品見效 毒咖啡飆漲翻倍

2019-02-28 17:02聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市陳男與謝男在車內交易毒品，被警方查獲，謝坦言以10500元向陳男購買10包毒咖啡，警方在陳身上起出相同金額現金，但陳狡辯「我有錢不行嗎？」，否認販毒，還大動作請律師替自己辯護。警方發現，以往毒咖啡每包售價約500元，現已飆漲翻倍每包1000餘元，顯見台中警方不間斷掃毒見效，毒品量少、交易價格提升。

台中市保大二中隊上周六巡邏發現違規車輛，上前盤查見謝姓乘客(26歲)神情慌張，陳姓駕駛(23歲)一派輕鬆，警方請兩人下車受檢，在謝男隨身包包起出10包小惡魔咖啡包。

謝當場坦承，自己在電子遊藝場上晚班，需靠毒咖啡提神，而剛剛他向陳男以10500元購買10包毒咖啡。

陳男一聽到「豬隊友」出賣他，緊張狡辯他沒有販毒，警方從陳身上起出三綑鈔票現金，其中一綑金額就是10500元，陳辯稱「我有錢不行嗎？」立即聘請律師到場，否認販毒，也拒簽逮捕通知書。

陳男拒絕驗尿，警方請示檢察官簽准強制驗尿，陳男尿液檢體送鑑定釐清是否有毒品反應。警詢後將謝嫌依毒品罪嫌、陳嫌依販毒罪嫌移送法辦。

承辦毒品業務警員指出，台中市警方多年來查緝毒品朔源量可說全台第一，105年總統蔡英文上任政策宣示反毒打詐，當時一級毒品海洛因每克約1500元、二級毒品安非他命每克約1000元、三級毒品K他命每克約3、400元。

台中市警方全力掃毒，加上吸毒人口結構改變，吸食一級毒品者人口老化，今年海洛因每克約800元，安非他命每克約1200元、三級毒品K他命每克飆漲約1500元。

基層警員指出，因警方全力掃毒，市面毒品貨少價抬，販毒業者刻意將安非他命、K他命混入咖啡或梅錠，製成毒咖啡、毒梅錠，但其中毒品純度成分根本不到一成，且混入多樣毒物，容易上癮難戒斷，單包毒物哄抬天價，「實在很沒良心！」呼籲民眾千萬不要碰毒。

警方在謝男隨身包包內起出10包毒咖啡，坦言以10500元向陳男購買。記者林佩均／...
警方在謝男隨身包包內起出10包毒咖啡，坦言以10500元向陳男購買。記者林佩均／翻攝
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警方在謝男隨身包包內起出10包毒咖啡，坦言以10500元向陳男購買。記者林佩均／...
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警方在謝男隨身包包內起出10包毒咖啡，坦言以10500元向陳男購買。記者林佩均／翻攝
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毒品咖啡販毒
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