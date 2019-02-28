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誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

蘆洲河堤槍擊案 竟是欠錢才被衝鋒槍射擊

2019-02-28 15:50聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市蘆洲區23日晚間傳出有民眾在寵物公園遭到槍擊，被害人還自行到北市中興醫院就醫；因疑點重重，警方經過連日追查終於透過當時將被害人送醫的車牌，查到車主及其友人就是當時開槍的嫌犯，全案依殺人未遂罪嫌移送新北地檢偵辦。

被害的陳姓男子（45歲）因23日晚間9時許遭到槍擊，被人先送往蘆洲全民醫院，卻因傷勢太嚴重被拒絕收治，再轉往三重宏仁醫院也遭拒絕，才直接送進北市中興醫院，但中興醫院當下也判斷傷勢過於嚴重，立即派救護車將陳男轉院至馬偕醫院救治，才保住他的生命。

陳男向院方謊稱是在蘆洲寵物公園散步時，因不滿狗吠而遭狗主人開槍射擊，但因疑點重重，警方至被害人所稱被開槍的地點並未發現到任何血跡，經過層層訊問才問出，原來陳男與開槍的劉姓嫌犯（55歲）是好友，才會第一時間未坦承事實。

因日前陳男向劉男借1萬元未還，雙方約在蘆洲區中直路一處鐵皮屋談判，劉男本想拿衝鋒槍嚇唬陳男逼他還錢，卻在衝突之中一時失控直接對著陳男射擊，子彈當場貫穿他的左胸及手臂，劉男才會趕緊要周姓男共犯（55歲）開車載陳男就醫。

警方透過當時將陳男送醫的車牌追查到車輛行蹤，並順利在昨晚7時許在三峽區三樹路攔查到周姓男子，並且在今天凌晨1時許在新店耕莘醫院安康分院逮捕到開槍的劉姓嫌犯，全案將依槍砲彈刀條例、殺人未遂案移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

嫌犯與被害人有金錢借貸關係，因被害人欠錢不還，雙方談判爭執中，嫌犯才會持衝鋒槍射...
嫌犯與被害人有金錢借貸關係，因被害人欠錢不還，雙方談判爭執中，嫌犯才會持衝鋒槍射擊被害人。記者巫鴻瑋／攝影
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