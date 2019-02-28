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台南安平槍擊案 攜槍到案2嫌羈押禁見

2019-02-28 15:17聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市安平區前天發生槍擊殺人未遂案，涉案翁姓男子等4人昨天攜帶2把改造手槍向警方投案，供稱雙方是因上周在安南區發生口角衝突後結怨，原約定見面談判，見對方開車衝來才開槍反擊，翁姓、徐姓兩人涉犯殺人未遂、槍砲等犯罪嫌疑重大，所涉為重罪，且有逃亡、串證、滅證之虞，今天中午裁定羈押禁見，另2人則請回。

南檢指出，安平區26日凌晨槍擊案，經檢察官謝欣如訊問翁姓、徐姓、王姓及施姓4名被告、2名證人後，其中翁、徐兩人涉犯殺人未遂、槍砲等犯罪嫌疑重大，所涉為重罪，且有逃亡、串證、滅證之虞，今日凌晨1時40分向法院聲請羈押禁見，經法官今日中午裁定翁、徐2人均羈押禁見。另王、施2人經檢察官諭知請回。

成大醫院前天清晨1點多向警方轉報，有3名疑似槍傷病患，員警前往了解，周姓被害人表示，凌晨1點多駕駛車輛載友人前往安平地區，在安北路上突遭他車人持槍枝射擊多發，被害人立即駕車加速脫離，並自行前往就醫，經醫院檢視傷勢並無大礙，周因右大腿及左肩有傷住院觀察，其餘2人皆輕微擦傷。

台南市警四分局成立專案小組偵辦，調閱周邊監視器影像畫面及查訪資料交叉比對，查出涉案4名男子，並在警方策動下，昨天上午到案說明，並攜帶作案用仿貝瑞塔改造手槍1枝、仿土耳其914手槍1枝、彈匣2個、改造子彈2枚，全案依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌送辦。

翁姓、徐姓（圖）兩人涉犯殺人未遂、槍砲等犯罪嫌疑重大，所涉為重罪，且有逃亡、串證...
翁姓、徐姓（圖）兩人涉犯殺人未遂、槍砲等犯罪嫌疑重大，所涉為重罪，且有逃亡、串證、滅證之虞，台南地院今天中午裁定羈押禁見。記者邵心杰／翻攝
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涉案翁姓男子（圖）等4人昨天攜帶2把改造手槍向警方投案。記者邵心杰／翻攝
涉案翁姓男子（圖）等4人昨天攜帶2把改造手槍向警方投案。記者邵心杰／翻攝
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翁姓男子等人攜帶作案用仿貝瑞塔改造手槍1枝、仿土耳其914手槍1枝、彈匣2個、改...
翁姓男子等人攜帶作案用仿貝瑞塔改造手槍1枝、仿土耳其914手槍1枝、彈匣2個、改造子彈2枚，到案說明。記者邵心杰／翻攝
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殺人槍擊檢察官
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