台南安平槍擊案 攜槍到案2嫌羈押禁見

2019-02-28 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市安平區前天發生槍擊殺人未遂案，涉案翁姓男子等4人昨天攜帶2把改造手槍向警方投案，供稱雙方是因上周在安南區發生口角衝突後結怨，原約定見面談判，見對方開車衝來才開槍反擊，翁姓、徐姓兩人涉犯殺人未遂、槍砲等犯罪嫌疑重大，所涉為重罪，且有逃亡、串證、滅證之虞，今天中午裁定羈押禁見，另2人則請回。

南檢指出，安平區26日凌晨槍擊案，經檢察官謝欣如訊問翁姓、徐姓、王姓及施姓4名被告、2名證人後，其中翁、徐兩人涉犯殺人未遂、槍砲等犯罪嫌疑重大，所涉為重罪，且有逃亡、串證、滅證之虞，今日凌晨1時40分向法院聲請羈押禁見，經法官今日中午裁定翁、徐2人均羈押禁見。另王、施2人經檢察官諭知請回。

成大醫院前天清晨1點多向警方轉報，有3名疑似槍傷病患，員警前往了解，周姓被害人表示，凌晨1點多駕駛車輛載友人前往安平地區，在安北路上突遭他車人持槍枝射擊多發，被害人立即駕車加速脫離，並自行前往就醫，經醫院檢視傷勢並無大礙，周因右大腿及左肩有傷住院觀察，其餘2人皆輕微擦傷。