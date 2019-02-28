國道3號中部路段多起小擦撞 下午已恢復暢通

2019-02-28 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



228連續假期首日，國道3號南向彰化系統到霧峰、南投至南投服務區今天上午到中午車流塞爆，時速甚至只有30、40公里，直到下午近2點路況已恢復通暢。

國道七隊表示，國道3號彰化系統到霧峰今天上午到中午車流量大，也有多起小擦撞事故，長達15公里路段甚至時速只有30多公里，不過到下午近2時已恢復通暢，時速可到100公里。