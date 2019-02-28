國道3號中部路段多起小擦撞 下午已恢復暢通

相關新聞
台南安平槍擊案 攜槍到案2嫌羈押禁見2019-02-28 15:17
女嬰屍遭丟棄廚餘桶 警鎖定一名男子涉棄嬰2019-02-28 11:12
澎湖海巡查扣陸油料補給船越界 押返部隊調查2019-02-28 10:49
桃園竹聯幫捍衛隊蔡姓首腦 治平專案檢肅到案2019-02-28 08:52
刀具吊鉤遍布…屠宰場逮逃逸移工 戰戰兢兢2019-02-27 23:43
女嬰屍遭丟棄廚餘桶 警追生母鎖定北市萬華區2019-02-27 20:06
為了1萬5千元鬥毆1傷1命危 警疑有3共犯追查中2019-02-27 19:55
討債1萬5千元 債務人持刀砍債主1傷1命危2019-02-27 19:26
槍殺雲林台西富商 法官判槍手無期徒刑2019-02-27 19:00
海巡署巡防救難艇採購案完全勝訴 慶富判賠16億2019-02-27 18:48
海巡署奪回穩鵬號計畫曝光 最快3月1日展開行動2019-02-27 18:19
虐死97歲高齡公公 媳移審後續押禁見2019-02-27 18:01
情侶為錢反目變仇人 女遭砍傷左臉留15公分傷口破相2019-02-27 17:49
3王1后摩鐵開毒趴吸白粉還藏槍 遭樹林警逮個正著2019-02-27 17:33
調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職2019-02-27 17:31
不讓養貓繁殖賺錢 男持刀險砍死母親2019-02-27 16:54
虐死公公的惡媳表示深深懺悔 法官裁續押3月2019-02-27 16:42
台中太平槍擊案 警方宣佈偵破2019-02-27 16:39
宜蘭頭城山區驚見一具穿藍衣人骨 警方採證中2019-02-27 16:35
律師爆料陪審、參審將併行？ 司法院：不可能2019-02-27 16:11
殺死小姑再用水泥封屍 惡嫂今被判無期徒刑定讞2019-02-27 15:44
蔣公銅像遭丟擲魷魚粥 中正紀念堂：盼理性表達意見2019-02-27 15:14
影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥2019-02-27 15:14
安平槍擊案不是行車糾紛 投案者：口角結怨談判起衝突2019-02-27 15:07
勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥2019-02-27 14:57
台中太平槍擊案 不到5小時警逮逃逸10人2019-02-27 14:54
行車糾紛開槍傷3人 安平槍擊案3嫌帶槍投案2019-02-27 12:39
越南偷渡客被抓 自稱被船長踢下船游到台灣2019-02-27 12:24
「勇媽」悍拒持槍惡人 屋主：她是只想保護小孩的大姊2019-02-27 12:21
影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光2019-02-27 12:05
快！藏毒香菸盒幫藏起來 仍逃不過眼尖警查獲2019-02-27 12:05
惡媳凌虐97歲公公致死 今下午開羈押庭2019-02-27 11:53
通緝犯拒捕稱「沒打警察」 檢：消極抵抗未達妨害公務2019-02-27 11:53
失聯移工藏身萬華屠宰場 移民署一舉查獲22人2019-02-27 11:18
影／台中夜店維安變身滋事分子？警：加強臨檢清查背景2019-02-27 11:00
台中太平汽車旅館槍擊 1人左腿卡彈2019-02-27 10:33
台中汽車旅館槍擊？ 兩男子受傷送醫2019-02-27 10:20
遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮2019-02-27 10:05
熱門文章
台南生鮮賣場清晨大火 瞬間付之一炬2019-02-28 08:11
影／陸女來台裸倒飯店浴室 生命垂危搶救中2019-02-28 02:53
最貪女檢察官判刑定讞 陳玉珍收賄2300萬得關12年2019-02-27 21:44
遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火2019-02-27 16:35
拾荒婦刮傷保時捷下跪道歉 目擊者幫車主喊冤「他很客氣」2019-02-28 10:08
窮哥哥苦撐養癱父 富妹妹住豪宅袖手旁觀2019-02-27 17:18
騎車下橋被糾二度酒駕 法院判「無差別攔查」罰單撤銷2019-02-28 11:37
救國團遭認附隨組織 最高行駁回停止執行確定2019-02-27 17:51
科技業經理年薪200萬 老婆背著找兩男搞援交包養2019-02-28 12:05
台中太平槍擊案 警方宣佈偵破2019-02-27 16:39
為了1萬5千元鬥毆1傷1命危 警疑有3共犯追查中2019-02-27 19:55
春耕時老農忙犁田插秧 機車騎士也跟著「犁田」2019-02-27 15:46
討債1萬5千元 債務人持刀砍債主1傷1命危2019-02-27 19:26
立院聲請假扣押李慶華532萬元財產 最高行駁回確定2019-02-27 18:16
躲廁所、毛巾摀口鼻？ 火災逃生別再有錯誤迷思2019-02-27 19:13
調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職2019-02-27 17:31
民眾存15元零錢害ATM故障 網友笑：連手續費也存？2019-02-28 12:19
宜誠資訊負責人婚外情 女職員遭起訴2019-02-27 16:10
懷疑丈夫有外遇 婦人疑失足墜樓身亡2019-02-28 08:50
第一次搭機的禮物？他在桃機幸運撿到7碗免費泡麵2019-02-28 13:22
南榮科大前校長涉販假學歷牟利遭重判13年 校方：很傷2019-02-27 17:49
【即時短評】警察過勞下的工時迷思2019-02-27 22:14
72歲翁再婚要終止收養30多年的女兒 法官判不准2019-02-27 20:50
私立科大校長 賣假證書判15年2019-02-28 00:31
酒後發動機車拒測 法院採信「沒有駕駛意圖」撤罰單2019-02-28 10:18
山區阿嬤一直攔公車又不搭車 背後原因竟是這樣2019-02-28 12:25
影╱警霸氣制高點吹哨「配合臨檢」 稽查台中3夜店2019-02-28 11:45
海巡署奪回穩鵬號計畫曝光 最快3月1日展開行動2019-02-27 18:19
過年買海苔禮盒送親友 竟買到停產8年的商品2019-02-28 09:30
自小客遇酒測不停 沿途逃逸擦撞數車釀1傷2019-02-27 22:58
陌生車輛闖他家車庫「停好停滿」 住戶怒關門上鎖2019-02-28 14:07
憂夫揮霍買屋登記兒子名 沒想到兒子竟然要趕她走2019-02-28 13:44
「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴2019-02-27 16:37
「不戴套就冒險」果真中獎 多金男卻不認女兒2019-02-28 11:11
屏東萬丹傢俱廠起火 百坪廠房陷火海2019-02-28 14:45
刀具吊鉤遍布…屠宰場逮逃逸移工 戰戰兢兢2019-02-27 23:43
女嬰屍遭丟棄廚餘桶 警追生母鎖定北市萬華區2019-02-27 20:06
警助日客尋回錢包 隔天贈送手繪圖才知他是出名漫畫家2019-02-27 15:29
開車行經樹林八德街自撞路旁怪手 轎車駕駛命危2019-02-27 19:03
老翁爬山騎車回家途中與貨櫃車擦撞 慘死輪下2019-02-27 18:09
留言