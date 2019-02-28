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桃園竹聯幫捍衛隊蔡姓首腦 治平專案檢肅到案

2019-02-28 08:52聯合報 記者張弘昌╱即時報導

自組竹聯幫捍衛隊蔡姓男子，1年多來在大桃園地區以凶狠暴力討債為名，期間除放高利貸外，還四處恐嚇商家。經桃園平鎮警方半年多來蒐證，桃園檢察署檢察官朱曉群指揮下，今天凌晨逮捕以蔡姓男子為首等不法份子，依治平專案檢肅到案擴大偵辦中。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，43歲綽號「江哥」蔡姓男子（有多項刑案前科），在竹聯幫捍衛隊以大哥自居，平日放高利貸及暴力討債，若有被害人還不出利息，就唆使小弟搗毀被害人經營的商家或痛毆被害人，半年來不法所得300多萬元，行徑十分囂張。

半年前，中壢區一名從商男子，找蔡男協助索討一條100萬元債務，反倒被蔡男認為是肥羊一隻，反過頭來恐嚇勒索被害人，嚇得最後工廠關門大吉不敢出面。蔡嫌見被害人不出面，竟四處向被害人家屬及員工恐嚇，被害人自嘆「請鬼拿藥單」。平鎮警方獲知線報，組專案小組積極蒐證偵辦。

蔡嫌行徑囂張且目無法紀，危害社會治安甚鉅，全案經平鎮警分局專案小組費時半年，積極查緝該幫惡劣犯行，2月26、27日在專案檢察官的指揮下，展開收網行動。專案小組趁著蔡嫌還在睡夢中，到桃園區住家將蔡嫌逮捕到案，起出道具手槍一把、大麻毒品及安非他命毒品。另於平鎮、蘆竹等區，將共犯3名小弟喚到案依法偵辦。

桃園市平鎮警分局執行治平掃黑專案，今天凌晨傳喚以蔡姓男子為首的不法份子，在蔡男住...
桃園市平鎮警分局執行治平掃黑專案，今天凌晨傳喚以蔡姓男子為首的不法份子，在蔡男住處查獲道具手槍及毒品。記者張弘昌／翻攝
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桃園市平鎮警分局執行治平掃黑專案，今天凌晨傳喚以蔡姓男子為首的不法份子，在蔡男住...
桃園市平鎮警分局執行治平掃黑專案，今天凌晨傳喚以蔡姓男子為首的不法份子，在蔡男住處查獲道具手槍及毒品。記者張弘昌／翻攝
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恐嚇毒品竹聯幫
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