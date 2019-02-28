桃園竹聯幫捍衛隊蔡姓首腦 治平專案檢肅到案

2019-02-28 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



自組竹聯幫捍衛隊蔡姓男子，1年多來在大桃園地區以凶狠暴力討債為名，期間除放高利貸外，還四處恐嚇商家。經桃園平鎮警方半年多來蒐證，桃園檢察署檢察官朱曉群指揮下，今天凌晨逮捕以蔡姓男子為首等不法份子，依治平專案檢肅到案擴大偵辦中。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，43歲綽號「江哥」蔡姓男子（有多項刑案前科），在竹聯幫捍衛隊以大哥自居，平日放高利貸及暴力討債，若有被害人還不出利息，就唆使小弟搗毀被害人經營的商家或痛毆被害人，半年來不法所得300多萬元，行徑十分囂張。

半年前，中壢區一名從商男子，找蔡男協助索討一條100萬元債務，反倒被蔡男認為是肥羊一隻，反過頭來恐嚇勒索被害人，嚇得最後工廠關門大吉不敢出面。蔡嫌見被害人不出面，竟四處向被害人家屬及員工恐嚇，被害人自嘆「請鬼拿藥單」。平鎮警方獲知線報，組專案小組積極蒐證偵辦。