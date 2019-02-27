為了1萬5千元鬥毆1傷1命危 警疑有3共犯追查中

2019-02-27 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市今發生討債糾紛！蕭男積欠吳男1萬5千元，今天下午兩人相約談判，欠債的蕭竟拿出預藏菜刀砍傷吳姓債主，吳持現場裝潢木製角材抵抗，雙方均身受多刀，現場血跡斑斑。衛福部豐原醫院指出，吳男右胸、左臂與右肩有撕裂傷，手術房開刀中，尚未脫離險境，另名蕭男左背3處、左小腿1處大且深撕裂傷，轉送中國醫藥大學附設醫院，無生命危險。

警方指出，蕭男初步坦承，菜刀是他拿的。兩男身受刀傷，均在醫院救治，待傷勢穩定將請兩人到案說明。據報案民眾描述，另有3人在警方到場前已離開，警方已調閱監視器積極偵辦。

台中市消防局豐原消防分隊今天下午3時許接獲通報，豐原區田心路一處私人停車場有刀傷救護，救護員到場時吳男(22歲)倒臥血泊中，意識模糊，蕭男(22歲)背部受傷、鮮血直流，意識清楚，兩人均送衛福部豐原醫院救治。

台中市警局豐原分局釐清，蕭男積欠吳男1萬5千元債務，下午相約蕭駐所附近一處私人停車場談判，未料蕭持預藏菜刀砍向吳，吳奮力抵抗，並持現場裝潢用木製角材防身。