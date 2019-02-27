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法院與庶民的歧見：酒駕刑事政策何去何從？

討債1萬5千元 債務人持刀砍債主1傷1命危

2019-02-27 19:26聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市豐原區今發生討債互砍糾紛！22歲蕭男積欠吳男（22歲）1萬5千元，今天下午3時許相約在豐原區田心路一處私人停車場談判，蕭持菜刀將吳男砍傷，吳奮力抵抗，現場撿裝潢用木棍防身，雙方均有多處刀傷，現場血跡斑斑。

警消將兩人送醫，衛福部豐原醫院指出，蕭男左背部3處、左小腿1處均有大且深的撕裂傷，暫無生命危險轉中國醫治療，吳男右胸、左臂、右肩撕裂傷，仍在開刀房手術，尚未脫離險境。

手術衛福部停車場
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