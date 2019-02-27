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槍殺雲林台西富商 法官判槍手無期徒刑

2019-02-27 19:00聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣台西富商丁定吉去年6月遭槍手當街狙殺身中3槍死亡，檢警循線追查，丁是被1名黃姓男子射殺而死，將黃逮捕到案送檢調偵查，經雲林地方法院審理後，法官今天以殺人等罪，宣判黃處以無期徒刑，並褫奪公權終身。

根據警方調查，丁定吉曾擔任漁會理事，熱心參與社區和廟務，在雲林投資跨足砂石、建築、餐飲、賣場等多項行業，去年6月15日在麥寮某政治人物招待所泡茶聊天，丁才剛踏出門，就被守候多時的黃姓男子射殺身亡。

地方法院判決書指出，黃男是受一位有真實姓名，但年籍不詳男子委託殺害丁定吉，黃在犯罪前借來兩把改造手槍、11顆子彈，並買1輛失竊的小客車、懸掛偽造車牌，預謀殺害丁定吉。

判決書提到，黃男因為不認識丁定吉，在1名許姓男子幫助下，探查丁的日常生活和行蹤，直到去年6月15日鎖定丁定吉仁在招待所，黃等候多時一見到丁定吉走出屋外就開槍射殺，丁額頭遭近距離射擊，身中3槍後送醫救治仍不治。

黃男在槍殺丁定吉後，再由一位林姓男子湮滅槍枝，並在許、蔡、莊等多人協助隱匿做案用機車、贓車和偽造車牌，事後經檢警循線查緝，將黃等人逮捕到案。

法官審理後，根據犯案現場監視器影像、現場跡證，認定黃男有致丁定吉於死地的犯意，今天依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例、行使偽造特種文書等罪，判處黃無期徒刑、褫奪公權終身。

黃姓兇嫌頭戴全罩式安全帽，行兇前等了一個多小時，被監視器拍下。圖／記者李京昇翻攝
黃姓兇嫌頭戴全罩式安全帽，行兇前等了一個多小時，被監視器拍下。圖／記者李京昇翻攝
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殺人槍枝贓車
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