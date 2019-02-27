海巡署巡防救難艇採購案完全勝訴 慶富判賠16億

2019-02-27 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



慶富公司在102年得標海洋委員會海巡署艦隊分署「100噸級的巡防救難艇28艘採購案」，但慶富因涉入獵雷案，財務週轉不靈，僅交付13艘，第14艘艦艇經展延後，仍未完工，海巡署依法解約，並向慶富請求損害賠償，士林地方法院今宣判海巡署全部勝訴，可獲16億多元款項。

海巡署與慶富在102年7月19日簽訂原採購契約，約定慶富應給付28艘100頓級的巡防救難艇，即完成備用主機4部、發電機2部採購，契約價金總額37億4299萬元。

慶富公司在106年8月因財務週轉不周，加上捲入獵雷艦詐貸案，施工人員出工路持續下滑，僅交付海巡署13艘巡防艇，卻遲遲無法如期完成第14艘艦艇，經展延完工日，仍未如期完工，海巡署依法解除未完成的第14至第28艘巡防艇契約，並請求民事損害賠償。

原告主張，逾期違約金3068萬元，未交船的15艘巡防救難艇，經重新招商採購後，各項項目差價及額外支出費用為13億818萬5千元。已交船的13艘巡防救難艇維修保固費2億8448萬5607元，其他解約額外支出費1491萬4119元，扣減慶富已償還的保固金剩餘部分111萬6662元，被告應給予原告16億3714萬8064元。