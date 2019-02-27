水泥塚封小姑屍 張芳馨無期徒刑定讞

2019-02-27 18:36 中央社 台北27日電



女子張芳馨不滿小姑愛告狀，涉以啞鈴擊昏小姑拖進浴室，將小姑強壓入水導致窒息死亡，再以水泥封屍。張女一、二審均遭判處無期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

最高法院新聞稿指出，張芳馨與小姑因生活習性差異而關係不睦，且對小姑屢向張芳馨娘家親人告狀，心生不滿。

民國107年3月11日，張芳馨又與小姑爆發口角且互相推撞，因此萌生殺意，預先購買大型膠帶5捲，計畫以膠帶封住口鼻方式謀殺小姑。

107年3月13日上午，張芳馨得知小姑又打電話向娘家告狀而一時氣憤，趁小姑沐浴後將小姑壓制在地，取出膠帶意圖綑綁小姑口鼻但遭強烈反抗，小拇指甚至被小姑咬傷，進而取出啞鈴痛擊小姑頭部數十次，導致小姑昏厥。

張芳馨見小姑昏厥後，將小姑拖進浴室，並將小姑口鼻強壓至裝水的臉盆，導致小姑因頭部多處挫裂傷出血及生前溺水窒息而低血容性休克、呼吸衰竭死亡。

張芳馨為掩飾犯行，將小姑屍體拖入小姑房內，並以被單、棉被及浴巾纏繞屍體，再以膠帶捆綁，且點燃精油掩蓋屍臭，並連續三天購買乾拌水泥砂，以水泥封屍。

新北地方法院一審審酌，警員獲報到場雖發現水泥塚，但還無法確定裡面是屍體，張芳馨在命案曝光前坦承犯案，符合自首要件。檢方求處無期徒刑，張芳馨犯罪行為沒有處以極刑與社會隔絕必要，判處無期徒刑。

案經上訴，台灣高等法院二審認為，張芳馨犯罪手法殘忍，惡性重大，情節嚴重，但考量她無前科，尚無證據證明有暴力犯罪傾向或習慣，且犯後坦承犯行，表示悔悟，符合自首要件，仍判處無期徒刑。

張芳馨不服，上訴第三審。最高法院認為，張芳馨上訴指摘二審量刑違法，但原判決認事用法及量刑並無違法，今天駁回上訴，全案定讞。