海巡署奪回穩鵬號計畫曝光 最快3月1日展開行動

2019-02-27 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台灣籍遠洋漁船穩鵬號發生海上喋血事件，海巡署兵分二路，「巡護八號」從高雄出發，前往模里西斯事發海域，另外4名海巡特勤人員，則在24日抵達斯里蘭卡，搭乘我國籍漁船「兆豐227號」前往事發海域。

海巡署指出，原本的奪船計畫是由外交部安排，4名特勤人員搭機前往馬爾地夫，再轉乘快艇前往事發海域；但因為班機無法配合，特勤人員在台灣待機一天後，改變計畫搭機前往斯里蘭卡，並由「兆豐227號」接應，目前已經上船，預計3月1日到2日抵達，屆時特勤人員將會觀察形勢，強勢攻堅奪回漁船控制權。

由於穩鵬號上只剩下犯案兇嫌，因此這次4名特勤人員，將只會攜帶警棍、手銬、逮捕繩上船，由於檢察官指示，人證、物證必須保全，因此特勤人員將徒手制伏歹徒，順利的話下個月1日到2日間，就會傳來好消息。

根據海巡署擬定的攻堅奪船計畫，特勤人員制伏兇嫌後，將會由目前還在穩鵬號旁負責戒護的「鴻福88」漁船上、原穩鵬號船長、輪機長回到母船，由船長、輪機長、特勤人員與兇嫌，往台灣方向駛回，途中將與趕到現場的巡護八號會合，會合後特勤人員會將兇嫌帶回巡護八號，並關在拘留室中，與穩鵬號一起返回高雄。