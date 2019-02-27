3王1后摩鐵開毒趴吸白粉還藏槍 遭樹林警逮個正著

2019-02-27 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市樹林區昨晚10時許，在1間汽車旅館查獲2男1女吸食K他命開毒趴，房間桌上散落刮食過的白色粉末，警方還在花圃造景查獲藏有改造手槍及子彈，但3人供稱是友人持有；警方先將3人抓回警局偵辦，依違反毒品危害防制條例函送，並將另1名擁槍男子依槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢偵辦。

樹林警分局是在昨晚10時許，在進行擴大臨檢時，於樹林區中正路上1間汽車旅館，先查獲黃男（20歲）、沈男（24歲）及陳女（22歲）吸食K他命及毒咖啡包，員警一進到房內就聞到濃厚的毒品燃燒氣味撲鼻而來惡臭難聞，還發現桌上有刮食過的白色毒品粉末，3人也坦承不諱。

員警在搜查房內有無其他毒品時，除了發現3人將殘餘的毒品丟入馬桶水箱企圖煙滅證據，還意外查獲花圃造景內藏有1把改造手槍及9發子彈，可是3人皆否認持有，經過警方盤問，3人才坦承是另1名外出買宵夜的張男（24歲）所持有。

3人立即先依違反毒品危害防制條例帶回警局偵辦。經訊問，3人稱因持槍的張男感情受挫有輕生念頭，才會邀請他一同前來摩鐵開毒趴，中途張男則將所攜帶的槍枝藏在花圃中就外出購買宵夜，沒想到中間就遇上警方臨檢。