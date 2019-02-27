調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職

2019-02-27 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局今天公布最新一波人事異動名單，曾偵辦前總統陳水扁女婿趙建銘台開內線交易案、現任新竹縣站副主任張冠華，調升台北市調查處資通安全科長；偵辦中一所前所長林崇成官警貪汙案的北機站副主任，調升局本部經濟犯罪防制處科長，農曆年前偵破頂及海洛因「一帆風順」走私案的台北市調查處副主任周至誠，調升局本部毒品防制處科長。

此外，國家安全維護工作站副主任林東正、調升國家安全維護處科長、新北市調查處機動站副主任徐富德、調升新北市調查處科長，這5人戰功彪炳，號稱調查局五虎將。

調查局此波人事案包括科長、組長、副主任人事調整，共有30人異動，其中周至誠是調查班35期，算是相當年輕，這批調升人員都是偵辦經濟犯罪、國家安全、毒品大將，偵查經驗豐富，除彰顯調查局幹部逐漸年輕化，也代表調查局全省各外勤處站，已鎖定年底總統大選就戰鬥位置做準備。

調查班32期的張冠華，曾任北機站組長，偵辦過台開內線等重大金融犯罪，他專長偵查技巧，許多狡猾的重大經濟罪犯，都在他犀利偵訊下俯首認罪，他也曾在調查局展抱山莊擔任種子教官，許多調查官都上過他的課。

張冠華頭腦冷靜、行事低調，辦案以犀利聞名，他偵辦趙建銘內線交易案期間，不論是蒐證、偵訊或是清查洗錢帳戶，都有一套作戰方針，深獲調查局高層倚重，許多大案都是指定由他偵辦。

陳彥友是調查班33期，最痛恨警察勾結業者貪汙，他偵辦中山警分局收賄案期間，除查出中一所前所長林崇成收賄，還連帶追出現任松山警分局防治組長劉昌祺，大安警分局勤務指揮中心主任楊文振涉賄，令警方聞風喪膽。

周至誠在台北市調查處任內，連續偵破史上最大搖頭丸（600公斤）毒品走私案、「一帆風順」及「福祿壽」242塊海洛因磚走私案，攔截大批毒品流入市面，是全台毒戰首功人員。

林東正擔任國安站副主任期間，偵辦陸生周泓旭共諜案，又接連查出新黨發言人王炳忠接受大陸國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室金援，協助諜周泓旭在台發展組織，被喻為是國安守門員。