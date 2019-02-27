惡媳虐死公公：深深懺悔希望他上天堂 法官裁續押3月

2019-02-27 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



海山煤礦後代戚姓女子，去年12月用冷水等方式，凌虐高齡97歲的杭姓公公致死，士林地方法院今下午召開移審庭，戚女坦承犯行，因躁鬱症發作才做出此等行為，深深懺悔，希望他可以上天堂，她又指出在監所被霸凌希望可以回家，法官依犯罪嫌疑重大，又有串證、逃亡之虞，裁定續押3月。

37歲戚女開庭稱，案發那陣子，肯定自己躁鬱症發作，得知公公死亡很不忍心，深深的懺悔，希望他可以上天堂。她供稱，當時自己病情不穩，公公在60歲才收養先生，認為公公是為了養老才會收養先生，從小到大對先生不好，心疼先生，才會對這個人「生氣」。

她坦承，12月20日扶著公公到浴室，兩人有搶奪浴室刷子，但看到杭的手受傷就放開，杭還搶板凳打自己，卻自行撞到眼睛，隨後就脫掉他的衣服、沖冷水，還拿冷凍魚肉、雞肉放在他身旁，想要「臭死他」。

法官問為何要沖冷水？她回答，從脖子開始沖，過程中公公動來動去，不記得沖了多久，最後關起浴室的門，去做自己的事。法官問當時杭在做什麼？戚回答，坐在地上發呆，沒有穿衣服，有包尿布，直到外勞發現他死了，馬上打電話報警。

法官問，過程中看護有無說「不要這樣」，戚女回答，「我叫他不要管」。法官接著問，為何要叫看護不要說案情，戚回答，因為她是逃逸移工，被發現會被抓走又要罰10幾萬，會影響先生。

戚女稱，事後很後悔，「每天想到覺得難過痛苦」，因患有思覺失調症和躁鬱症，在看守所內疑似遭人霸凌，「她們嫌我動作慢又白目，經常要我花錢買零食請客」，且看守所內的精神疾病藥物不夠好，每天睡覺前都快崩潰，希望可以回家，住進馬偕精神病房。

公訴檢察官指出，戚女犯下5年以上重罪，警詢偵查中多次教唆看護不能說出實情，有串證事實，為讓審理順利，建請續押。

法扶辯護律師李佳倫指出，案情已大致清楚，證人看護莉森已出境，無串證、滅證之可能，被告的丈夫很愛被告，且擔心其病情，已協助聯繫治療醫院，如有機會停押交保將安排住院治療，若無交保，希望解除禁見，家屬的探望對病情有幫助。