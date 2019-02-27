親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

惡媳虐死公公：深深懺悔希望他上天堂 法官裁續押3月

2019-02-27 16:42聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

海山煤礦後代戚姓女子，去年12月用冷水等方式，凌虐高齡97歲的杭姓公公致死，士林地方法院今下午召開移審庭，戚女坦承犯行，因躁鬱症發作才做出此等行為，深深懺悔，希望他可以上天堂，她又指出在監所被霸凌希望可以回家，法官依犯罪嫌疑重大，又有串證、逃亡之虞，裁定續押3月。

37歲戚女開庭稱，案發那陣子，肯定自己躁鬱症發作，得知公公死亡很不忍心，深深的懺悔，希望他可以上天堂。她供稱，當時自己病情不穩，公公在60歲才收養先生，認為公公是為了養老才會收養先生，從小到大對先生不好，心疼先生，才會對這個人「生氣」。

她坦承，12月20日扶著公公到浴室，兩人有搶奪浴室刷子，但看到杭的手受傷就放開，杭還搶板凳打自己，卻自行撞到眼睛，隨後就脫掉他的衣服、沖冷水，還拿冷凍魚肉、雞肉放在他身旁，想要「臭死他」。

法官問為何要沖冷水？她回答，從脖子開始沖，過程中公公動來動去，不記得沖了多久，最後關起浴室的門，去做自己的事。法官問當時杭在做什麼？戚回答，坐在地上發呆，沒有穿衣服，有包尿布，直到外勞發現他死了，馬上打電話報警。

法官問，過程中看護有無說「不要這樣」，戚女回答，「我叫他不要管」。法官接著問，為何要叫看護不要說案情，戚回答，因為她是逃逸移工，被發現會被抓走又要罰10幾萬，會影響先生。

戚女稱，事後很後悔，「每天想到覺得難過痛苦」，因患有思覺失調症和躁鬱症，在看守所內疑似遭人霸凌，「她們嫌我動作慢又白目，經常要我花錢買零食請客」，且看守所內的精神疾病藥物不夠好，每天睡覺前都快崩潰，希望可以回家，住進馬偕精神病房。

公訴檢察官指出，戚女犯下5年以上重罪，警詢偵查中多次教唆看護不能說出實情，有串證事實，為讓審理順利，建請續押。

法扶辯護律師李佳倫指出，案情已大致清楚，證人看護莉森已出境，無串證、滅證之可能，被告的丈夫很愛被告，且擔心其病情，已協助聯繫治療醫院，如有機會停押交保將安排住院治療，若無交保，希望解除禁見，家屬的探望對病情有幫助。

法官認為，被告坦承傷害致死，所犯為無期徒刑或7年以上有期徒刑重罪，考量警詢時曾要求證人看護謊稱「沒看到案發情形」，企圖影響製作筆錄，即使莉森已出境，本案仍有其他證人尚須調查，加上參考104至106年度財產所得清單，每年股利約100萬元，屬有相當資力之人，足認有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

戚姓女子今出庭坦承犯行，法官裁定續押。記者蕭雅娟／翻攝
戚姓女子今出庭坦承犯行，法官裁定續押。記者蕭雅娟／翻攝
分享

看護衣服
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

3王1后摩鐵開毒趴吸白粉還藏槍 遭樹林警逮個正著

2019-02-27 17:33

調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職

2019-02-27 17:31

不讓養貓繁殖賺錢 男持刀險砍死母親

2019-02-27 16:54

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39

「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴

2019-02-27 16:37

律師爆料陪審、參審將併行？ 司法院：不可能

2019-02-27 16:11

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

蔣公銅像遭丟擲魷魚粥 中正紀念堂：盼理性表達意見

2019-02-27 15:14

影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥

2019-02-27 15:14

安平槍擊案不是行車糾紛 投案者：口角結怨談判起衝突

2019-02-27 15:07

勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥

2019-02-27 14:57

台中太平槍擊案 不到5小時警逮逃逸10人

2019-02-27 14:54

行車糾紛開槍傷3人 安平槍擊案3嫌帶槍投案

2019-02-27 12:39

越南偷渡客被抓 自稱被船長踢下船游到台灣

2019-02-27 12:24

「勇媽」悍拒持槍惡人 屋主：她是只想保護小孩的大姊

2019-02-27 12:21

影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光

2019-02-27 12:05

快！藏毒香菸盒幫藏起來 仍逃不過眼尖警查獲

2019-02-27 12:05

惡媳凌虐97歲公公致死 今下午開羈押庭

2019-02-27 11:53

通緝犯拒捕稱「沒打警察」 檢：消極抵抗未達妨害公務

2019-02-27 11:53

失聯移工藏身萬華屠宰場 移民署一舉查獲22人

2019-02-27 11:18

影／台中夜店維安變身滋事分子？警：加強臨檢清查背景

2019-02-27 11:00

台中太平汽車旅館槍擊 1人左腿卡彈

2019-02-27 10:33

台中汽車旅館槍擊？ 兩男子受傷送醫

2019-02-27 10:20

遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮

2019-02-27 10:05

影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02

女嬰裝袋棄廚餘桶 發現時已死

2019-02-26 23:50

女嬰屍遭棄廚餘桶 警鎖定霞海城隍廟調閱周邊監視器

2019-02-26 20:21

竟不怕被關！ 男六合夜市行搶還用同手法搶消夜男

2019-02-26 19:03

黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 生母恐觸犯殺嬰罪或遺棄屍體罪

2019-02-26 18:19

胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06

新竹家暴男砍妻手指 妻躲廢棄車求救

2019-02-26 17:36

偵查隊長現身霞海城隍廟 媒體瘋傳找到女嬰棄屍點

2019-02-26 17:30

女嬰屍丟廚餘桶 法醫：無法判斷生前或死後裝袋

2019-02-26 14:00

吃宵夜遭飛車搶劫 高雄警2小時逮到人

2019-02-26 13:39

台南行車糾紛暴徒槍擊3人 警方：車身兩側有9處彈孔

2019-02-26 13:02

普悠瑪事故家屬遞陳情書 家屬：想告所有當班人員

2019-02-26 11:58
看更多

熱門文章

「約吃飯價碼1萬5一堆人搶」 網紅曝酒店妹較值錢原因

2019-02-26 19:30

伊甸執行長被爆與女下屬婚外情 不顧殘妻溫泉飯店開房間

2019-02-27 10:36

「妳床上很厲害」 他和舊情人重逢拉著就往摩鐵走

2019-02-26 18:28

車手是否強制工作？車手提心吊膽

2019-02-26 21:56

結婚20載丈夫出軌弟媳 她怒求償2次獲330萬

2019-02-26 22:12

影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光

2019-02-27 12:05

軍官內務檢查腳移臉盆 一兵不滿揍中尉

2019-02-27 11:25

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35

胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06

蔡正元評「赴美生子」遭彭文正夫妻告 仍判無罪

2019-02-27 10:14

前女友傳訊求復合兩小時 原因竟只為了要追劇

2019-02-26 17:40

「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25

雲林資深議員傳桃色風暴 服務處：兩人是正常交往

2019-02-27 09:58

「你會是例外嗎」 招租店面被貼著神祕勸世紙條

2019-02-27 13:20

勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥

2019-02-27 14:57

黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58

猛夫求歡「想要就上」 嬌妻不從他這麼做

2019-02-27 11:54

影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥

2019-02-27 15:14

身障乞討嫌10元少 不給50就不讓人走

2019-02-26 17:57

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等

2019-02-26 20:51

家用花600萬？ 判老婆吐錢

2019-02-27 00:00

南榮前校長販售假學位 台南地院判13年徒刑

2019-02-27 11:40

妙齡OL詐公款 男同事願幫賠百萬條件是「嫁給我」

2019-02-26 20:49

丁守中要查1563投開票所主任LINE對話 法院今駁回

2019-02-27 12:37

影╱國道菜車被撞馬鈴薯掉滿地 曾是菜車司機訴心酸

2019-02-27 08:03

台北市警局委外拖吊車轉彎撞人 婦人不治

2019-02-26 20:03

遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮

2019-02-27 10:05

影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02

影╱台中夜店X-CUBE鬥毆 保全、顧客9掛彩3車毀

2019-02-27 10:36

鬼父舔兒女乳頭遭揭發 出獄竟恫嚇「要強姦社工」

2019-02-27 12:43

高中老師8年來狎25「小鮮肉」 共48罪判18年

2019-02-27 12:43

社福執行長傳緋聞 伊甸：暫停職務

2019-02-27 12:06

北市委外拖吊車撞婦人 送醫搶救不治

2019-02-26 21:21

酒駕逆向撞死2人 中檢求最高刑10年車沒收

2019-02-27 10:51

北市中山區天津街車禍 翁急救後不治

2019-02-26 20:47

拒午睡 97歲老翁被媳婦凌虐致死

2019-02-26 23:54

台東初鹿傳貨車意外 司機遭夾死車門

2019-02-26 18:33

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39

北市南港清潔公司大樓深夜火災 消防隊疏散50多人

2019-02-27 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top